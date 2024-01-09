Топ-6 самодельных советских автомобилей

Накопить на «Москвич» или «Волгу» и дождаться своей очереди на покупку было совсем непросто. Для умельцев оставался другой вариант: собрать машину самому.
Первые самодельные авто появились в СССР еще в 1920–1930-е годы, на основе мотоциклетного мотора. Выглядели они не слишком эстетично, да и скорость развивали небольшую. Настоящий их расцвет начался в 1950–1960-е годы, когда талантливые инженеры и механики начали из подручных средств конструировать авторские модели. Сначала с фанерными корпусами, а затем из металла и стеклопластика и с двигателями от серийных авто или тоже самодельными. Увлечение очень быстро стало всесоюзным: про особо успешные модели рассказывали журналы вроде «Техника – молодежи» и телепередача «Это вы можете». Главное – уложиться в официальные требования: двигатель самавто не должен был превышать 900 куб. см и развивать скорость в пределах 75 км/ч.
После сборки дело оставалось за малым: утвердить конструкцию на комиссии Добровольного общества автомотолюбителей, подтвердить, что движок или другие комплектующие получены легально (например, списаны как бракованные и отремонтированы), и получить номера. И можно отправляться в путь!
Чтобы собрать кузов этой машины, потребовалось почти 60 металлических пластин, собранных на свалках, которые затем раскроили и сварили. Но назвать эту модель начала 1960-х «Франкенштейном» язык не поворачивается – швов от сварки не видно. При взгляде на нее даже не придет в голову, что она собрана руками энтузиаста, а не выполнена на заводе. При этом буквально все в «Труде» уникально. Его создатель Олег Кучеренко сам выточил кузовные детали и сделал трехцилиндровый двигатель.
В конце 1960-х Анатолий и Владимир Щербинины создали свой вариант Gran Turismo – спорткар на основе двигателя от «Волги». Что интересно, работали над машиной братья не в гараже, как можно было бы подумать. Раму ГТЩ они сварили прямо во дворе дома, а потом перенесли ее в квартиру, чтобы «одеть» в стеклопластиковые кузовные панели. Позже снова переместили авто во двор, где поставили мотор и все прочее. Вопреки официальным требованиям Gran Turismo Щербининых мог развивать скорость до 150 км/ч. Самоделка? Формально – да. А по виду – авто из голливудских фильмов с погонями.
Что будет, если соединить двигатель от ВАЗа и хищный дизайн спорткаров, напоминающий Lamborghini? Получится «Панголина» Александра Кулыгина. Руководитель технического кружка в ухтинском Дворце молодежи разработал вместо прозаических дверей специальную конструкцию-колпак, который поднимался на гидравлическом приводе. Зеркала заднего вида заменил на перископ, а фары переместил в центр, объединив их в отдельный выдвижной блок. Благодаря легкому стеклопластиковому кузову обтекаемой формы даже при движке 62 л. с. «Панголина» могла мчаться со скоростью до 180 км/ч. Поразительная машина стала известна даже за рубежом – в 1985 году она участвовала в автомобильном «Экспо» в болгарском Пловдиве.
Музыкант Дмитрий Кудрячков мечтал соединить в своей самодельной машине достоинства быстроходного катера и автомобиля. Так, чтобы можно было в ней путешествовать и по земле, и по воде. Получился глиссер, работающий на двигателе от ГАЗ-21. Хочешь отправиться в плавание – и «Тритон» разгонится до 50 км/ч, планируешь автоприключение – он с ветерком помчит на скорости до 120 км/ч.
Зрители международной выставки в болгарском Пловдиве, увидев автомобиль Дмитрия Парфенова и Геннадия Хаинова, не поверили глазам. Неужели правда «Лаура» – самоделка? Еще в школе изобретатели придумывали образы машин будущего, а в 1985-м создали спорткар с двигателем от ВАЗ-2105 и коробкой передач от «Запорожца». Каркас сделали из водопроводных труб и «одели» в панели из стеклопластика и пенопласта. Спортивные кресла, управление кнопками, самодельная подвеска типа макферсон – машина из будущего, да и только.
Советские умельцы создавали и небольшие модели. Например, крошку «Муравья» с открытым кузовом спроектировал инженер Олег Ивченко по эскизам художника Эдуарда Молчанова. Под капотом тарахтел мотор от мотоцикла «Ява-354» – микрогрузовичок с фанерным кузовом мог перевозить и грузы, и пассажиров на уверенных 70 км/ч и не боялся бездорожья.
Источник:
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“Панголина” и та машина-лодка, помню, очень нравились.
Серийные машины разрабатываются под станки, которые УЖЕ есть на заводе, и они требуют минимальнной перенастройки.