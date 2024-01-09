Топ-6 самодельных советских автомобилей

Первые самодельные авто появились в СССР еще в 1920–1930-е годы, на основе мотоциклетного мотора. Выглядели они не слишком эстетично, да и скорость развивали небольшую. Настоящий их расцвет начался в 1950–1960-е годы, когда талантливые инженеры и механики начали из подручных средств конструировать авторские модели. Сначала с фанерными корпусами, а затем из металла и стеклопластика и с двигателями от серийных авто или тоже самодельными. Увлечение очень быстро стало всесоюзным: про особо успешные модели рассказывали журналы вроде «Техника – молодежи» и телепередача «Это вы можете». Главное – уложиться в официальные требования: двигатель самавто не должен был превышать 900 куб. см и развивать скорость в пределах 75 км/ч.

После сборки дело оставалось за малым: утвердить конструкцию на комиссии Добровольного общества автомотолюбителей, подтвердить, что движок или другие комплектующие получены легально (например, списаны как бракованные и отремонтированы), и получить номера. И можно отправляться в путь!