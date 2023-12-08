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В Трес-Риосе, Бразилия, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с пикапом и мотоциклом. Всех участников ДТП доставили в больницу.
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Метки: Бразилия Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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