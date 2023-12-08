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Это зачем он так сделал?

Это зачем он так сделал?

Автор:
08 декабря 2023 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Трес-Риосе, Бразилия, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с пикапом и мотоциклом. Всех участников ДТП доставили в больницу.

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Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Мойша Час назад
Занесло на льду на повороте...
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Куруш 24 минуты назад
своему парню писал смску, что спешит к нему
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