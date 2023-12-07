Сбила пешехода и куда-то увезла

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В Красноярске на улице Королёва водитель легкового автомобиля, предположительно женщина, сбила переходившего дорогу пешехода, после чего посадила его в машину и увезла. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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