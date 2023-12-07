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Сбила пешехода и куда-то увезла

Сбила пешехода и куда-то увезла

Автор:
07 декабря 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Красноярске на улице Королёва водитель легкового автомобиля, предположительно женщина, сбила переходившего дорогу пешехода, после чего посадила его в машину и увезла. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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12  комментариев
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2k
Duke_kir Час назад
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Напомнило Брат-2
Эпизод в телеведущей - негритянкой.
"Да ладно тебе"...
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1k
Rool Полчаса назад
в ЗАГС пока не очухался ;)))
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57
Андрей 39 минут назад
А вдруг в больницу? Да нет, бред, не может быть....
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222
Андрей Федоров Час назад
нет человека - нет проблемы
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3k
Шапкин Час назад
Не куда-то а в Расчлениград. Потом по кусочкам в разные города. Учитесь запутывать следы.
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17k
Николаевич Час назад
Бл@, молоко разлилось – досада!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Лет двадцать тому назад у нас одна бабулька пропала. Подозревают, что подобным образом. Так и не нашли.
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Навеяло.......Какой-то парень убитым голосом: "Мама, я человека сбил". А сына у моей мамули нет, только дочка. Вот мама и сообразила, в чём дело. И говорит: "Идиот, грохни свидетелей и сваливай!" На том конце кто-то чем-то подавился...
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