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"Профессионал" задавил ребёнка

"Профессионал" задавил ребёнка

Автор:
04 декабря 2023 08:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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30 ноября в станице Динской под Краснодаром произошло смертельное ДТП с участием маленького пешехода. Семилетний ребёнок угодил под колёса грузовика ФАВ, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Спасти его жизнь не удалось.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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7k
Roman Час назад
Когда уже всех этих кретинов роботами заменят?
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60k
Олег 14 минут назад
Судя по маневрам грузовика, он не тормозил. А детям нужно в школе объяснять, что на пешеходном переходу нужно быть предельно осторожным
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7k
V2.Smirnov 44 минуты назад
На экзамене ПДД есть такой билет: пешеход стоит посередине перехода. Куда побежит пешеход? Вправо/влево/куда угодно. Правильный ответ - последний. Так и здесь - это видео надо показывать детям в школах. Дети правильно оценили, что машина остановиться не успеет, но если побежать - то успеют перед ней. Но не учли, что водитель не робот и может повернуть.
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7k
Андрей 57 минут назад
он ещё и на встречную вырулил, целился до последнего
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