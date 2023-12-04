"Профессионал" задавил ребёнка

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30 ноября в станице Динской под Краснодаром произошло смертельное ДТП с участием маленького пешехода. Семилетний ребёнок угодил под колёса грузовика ФАВ, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Спасти его жизнь не удалось.
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