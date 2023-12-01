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Пытался свалить вину на ребёнка

Пытался свалить вину на ребёнка

Автор:
01 декабря 2023 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Водитель заявил, что мальчик переходил дорогу на красный свет светофора. Мальчик уверял, что шёл на зеленый. А потом появилось видео и всё встало на свои места. ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке Пушкина-Свердлова. 7-летний ребёнок был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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2k
Илья 58 минут назад
Гнида, крыса, шакал.
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GROMOZEKA Полчаса назад
Мразь гребаная, а не водитель.
Куриный выпердыш
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2k
Жирный бот 43 минуты назад
Хоть у каждого пешеходного перехода клади жесткий лежачий полицейский, не скинул скорость, остался без подвески.. Ну тут урод ехал на красный, для пешеходов горел зеленый.
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793
Александр Сергеев 44 минуты назад
За такое враньё нужно сразу пятерку к сроку накидывать!
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175
Андрей Федоров Александр Сергеев 19 минут назад
да без проблем, если позовут юриста: дача заведомо ложных показаний + клевета
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