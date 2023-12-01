Пытался свалить вину на ребёнка

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Водитель заявил, что мальчик переходил дорогу на красный свет светофора. Мальчик уверял, что шёл на зеленый. А потом появилось видео и всё встало на свои места. ДТП произошло в Салехарде на перекрёстке Пушкина-Свердлова. 7-летний ребёнок был доставлен в больницу.
Пешеходный переход справа
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