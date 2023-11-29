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Отвлекся и погиб

Отвлекся и погиб

Автор:
29 ноября 2023 09:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На МКАДе легковушка пропустила поворот и затормозила, видимо, чтобы резко свернуть направо. Сзади паровозиком догнали грузовики. Водитель последнего фургона Пежо погиб, он начал тормозить буквально в последнюю секунду.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Вообще не понимаю таких людей. Ну пропустил поворот, проедь дальше, там либо развернёшься, либо другой дорогой проедешь. Нет, встают посередине, кто-то задом пытается сдать. Ппц идиоты.
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2k
Алексей Гулевич 2 минуты назад
этому на легковушке что могут припаять - просто из интереса хотя бы ....
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60k
Олег 5 минут назад
Я когда первый раз в жизни ехал по МКАД транзитом, после выезда на трассу майку менял. Вся спина мокрая. Дистанцию держать невозможно- сразу вклиниваются. 120-140 и бампер в бампер. Хоть и стажа 30+ лет, но страшно
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4k
Aleks 39 минут назад
Есть простое правило, которому учат в автошколах, соблюдай дистанцию, соблюдай дистанцию сука
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10k
goshan_hmc Час назад
Бензин сэкономил...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какой то фестивали дрочил слепошарых
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77k
Viktor 2 часа назад
Вот так, из-за дебилов гибнут люди, страдает техника!
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