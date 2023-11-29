Отвлекся и погиб

1489
1
1
На МКАДе легковушка пропустила поворот и затормозила, видимо, чтобы резко свернуть направо. Сзади паровозиком догнали грузовики. Водитель последнего фургона Пежо погиб, он начал тормозить буквально в последнюю секунду.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта
- "Встретились как-то два барана на узкой дороге"
- Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге
- 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов
- Авария дня. Даже не пытался увернуться
Новости партнёров
реклама