Крик души рабочего

877
1
1
У машиниста экскаватора-погрузчика накипело. Рабочему постоянно говорили, что он накручивает моточасы и мужчина решил высказаться.
Накипело
Присутствует ненормативная лексика
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина помог лисе, хвост который оказался зажат камнем
- Как согреваются в самом холодном регионе страны – Якутии?
- 19 морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера
- 6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C
- Девушка остановила бесконтрольный грузовик
Новости партнёров