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Крик души рабочего

Крик души рабочего

Автор:
22 ноября 2023 11:33
Метки: Видео   Реакция   зима   люди   мороз   претензия   рабочий   
877
1
1

У машиниста экскаватора-погрузчика накипело. Рабочему постоянно говорили, что он накручивает моточасы и мужчина решил высказаться.

Накипело

Присутствует ненормативная лексика

Источник:

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Метки: Видео   Реакция   зима   люди   мороз   претензия   рабочий   
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5  комментариев
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391k
Алексей 53 минуты назад
долб..бов везде хватает а "умных" долб..бов еще больше. в зимнее время прогрев всех жидкостей,масел и гидравлики.вот что это такое
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7k
Roman 8 минут назад
-27 градусов конечно мороз. И возможно дрянной аккумулятор сдохнет или летняя солярка перемёрзнет. Но колёса крутить - явный перебор.
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7k
pilgrimnl 36 минут назад
моточасы идут при включенном двигателе, даже если колеса не крутятся
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623
Дмитрий 47 минут назад
Моточасы потому и моточасы, что от агрегатов их накрутка никак не зависит. Завёл мотор - пошёл моточас. Крутится при этом что-то или нет - разницы никакой. И да, платят ЗП не за моточасы.
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