"Во всём виноваты другие"

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В Красноярске на перекрёстке улиц Дубровинского и Карла Маркса водитель легкового автомобиля повернул со второй полосы, устроил ДТП и вину не признавал.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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