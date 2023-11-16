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"Во всём виноваты другие"

"Во всём виноваты другие"

Автор:
16 ноября 2023 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Красноярске на перекрёстке улиц Дубровинского и Карла Маркса водитель легкового автомобиля повернул со второй полосы, устроил ДТП и вину не признавал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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8  комментариев
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18k
Alex ASK Час назад
Интересно даже, какие аргументы приводил этот мудак
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170
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Водила походу фуровод, такой угол закладывать, спокойно мог в центральную полосу вписаться. Ну и м.у.д.а.к само собой
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goshan_hmc 38 минут назад
У него удостоверение есть.
За буйки заплывать.
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