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Месть бывшему пошла не по плану

Месть бывшему пошла не по плану

Автор:
07 ноября 2023 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Девушка   бывший   люди   месть   фейл   
1376
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Девушка решила отомстить бывшему молодому человеку и спалить его машину. Однако месть прошла не так гладко, как она планировала.

Девушка пытается отомстить бывшему.

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Метки: Видео   Девушка   бывший   люди   месть   фейл   
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13  комментариев
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11k
Б.Касторский 54 минуты назад
Никак не могу понять истерик, чаще они бывают у женщин, ну расстались и расстались. Дальше что? Жизнь не закончилась. Живи в своё удовольствие дальше.
Но нет. У некоторых появляется какая-то тяга отомстить. За что? За то что с тобой решили не продолжать отношения? Вменяемых людей всё меньше.
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24k
MrGod 3 минуты назад
Быстрый способ присесть в тюрьму а машину пацик себе новую копит по страховке а уж страховая позаботится что б компенсировала всё ТП когда с зоны выйдет ( или же во время отсидки).
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6k
pinbalist 4 минуты назад
Она точно в детстве карбид в банке не взрывала.
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10k
МихА 6 минут назад
ТУПАЯ ЗВЕЗДА на четвереньках ускакала как одержимая

епанутое недоразумение
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18k
Alex ASK 14 минут назад
Разыскивается женщина...
Особые приметы - без ресниц, без бровей, без волос, красное лицо
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150
Raingold Fischer 21 минуту назад
Когда не учила химию....
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7k
Андрей 38 минут назад
да вроде всё по плану

удивлён только, что она не попыталась в огонь бензин долить)
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273
Мандалай Иванович 44 минуты назад
сколько лет этому видео?
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789
Лёха Лёха 46 минут назад
Блть... Машина тот тут при чëм?!
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57k
dima423 48 минут назад
И после того как она делает ТАКОЕ, она еще хочет сказать, что он не правильно сделал, что ее бросил?)))
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26
Patiot dima423 7 минут назад
Может, правильно. Может, неправильно. В чужие взаимоотношения лезть - себе дороже.
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