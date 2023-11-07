Месть бывшему пошла не по плану

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Девушка решила отомстить бывшему молодому человеку и спалить его машину. Однако месть прошла не так гладко, как она планировала.
Девушка пытается отомстить бывшему.
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Но нет. У некоторых появляется какая-то тяга отомстить. За что? За то что с тобой решили не продолжать отношения? Вменяемых людей всё меньше.
епанутое недоразумение
Особые приметы - без ресниц, без бровей, без волос, красное лицо
удивлён только, что она не попыталась в огонь бензин долить)