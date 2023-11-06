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Мать не заметила, как 5-летний ребёнок выпал из машины, и переехала его

Мать не заметила, как 5-летний ребёнок выпал из машины, и переехала его

Автор:
06 ноября 2023 10:12
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Видео   ДТП   автоледи   дети   детское кресло   машина   
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36-летняя водитель, управляя автомобилем Hyundai, начала движение, не убедившись в том, что ее 5-летний сын сел в салон. Автомобиль поехал, ребенок вывалился из дверей и попал под колеса. Мальчик получил травмы, с которыми доставлен в больницу.

«Также мать выбежала из автомобиля, не прекратив движение, подвергнув опасности второго ребенка, находившегося в машине. После чего транспортное средство столкнулось с домом», — проинформировали в УВД.


В отношении женщины инспекторы составили четыре административных протокола: за ДТП, оставление места аварии, нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

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Метки: Hyundai   Видео   ДТП   автоледи   дети   детское кресло   машина   
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11  комментариев
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6k
Александр Час назад
Вышка идиотизма! Ну как можно быть такой тупогоголовой курицей?! Переехала одного, выскочила из едущей тачки, бросив в ней второго, подскочила, схватила на руки (категорически нельзя!). Ещё и побежала с ним за машиной через проезжую часть, не глядя вообще никуда. Верхом было бы, если б её с этим мальцом на руках ещё б и сбил кто-нибудь...
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800
София 10 минут назад
"Начала движение, не убедившись что её ПЯТИЛЕТНИЙ ребёнок сел в машину". Что?
Ребёнка сажают в детское автокресло и пристегивают несколькими ремнями. Если автокресло в машине отсутствует, то штраф 3000 руб.
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2k
grigorenko vladislav 12 минут назад
Ёптвмть!!! Как такие невменяемые вообще получают права??? Она психиатра проходила? Хотя бы мимо него? Пздц!!!
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5k
Горожанин Час назад
Мать? Не думаю.
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57k
Опиум для народа Час назад
Большинству баб нельзя доверять руль. Причем заметил - у баб, имеющих права, мужики в большинстве - синяки.
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247
piharev1 Час назад
ничего страшного, еще родит
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