Мать не заметила, как 5-летний ребёнок выпал из машины, и переехала его

36-летняя водитель, управляя автомобилем Hyundai, начала движение, не убедившись в том, что ее 5-летний сын сел в салон. Автомобиль поехал, ребенок вывалился из дверей и попал под колеса. Мальчик получил травмы, с которыми доставлен в больницу.
«Также мать выбежала из автомобиля, не прекратив движение, подвергнув опасности второго ребенка, находившегося в машине. После чего транспортное средство столкнулось с домом», — проинформировали в УВД.
В отношении женщины инспекторы составили четыре административных протокола: за ДТП, оставление места аварии, нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.
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Ребёнка сажают в детское автокресло и пристегивают несколькими ремнями. Если автокресло в машине отсутствует, то штраф 3000 руб.