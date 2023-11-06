Мать не заметила, как 5-летний ребёнок выпал из машины, и переехала его

36-летняя водитель, управляя автомобилем Hyundai, начала движение, не убедившись в том, что ее 5-летний сын сел в салон. Автомобиль поехал, ребенок вывалился из дверей и попал под колеса. Мальчик получил травмы, с которыми доставлен в больницу.