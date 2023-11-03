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Зацепил грузовик и вылетел на встречную полосу

Зацепил грузовик и вылетел на встречную полосу

Автор:
03 ноября 2023 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Адлерском районе Сочи на улице Кишиневской водитель автомобиля ВАЗ 2107 при перестроении совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Опель Вектра. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.

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Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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Юр21 Час назад
Джигит?
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3k
Яков 51 минуту назад
Залез в слепую зону. Вообще не понятно что он хотел исполнить. Может тоже зеркал нет, может педагогикой решил заняться и изгнать большегруз ил левого ряда, теперь уже не расскажет.
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6k
Дмитрий Час назад
Ставлю на черное
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Дальнобой

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