Зацепил грузовик и вылетел на встречную полосу

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В Адлерском районе Сочи на улице Кишиневской водитель автомобиля ВАЗ 2107 при перестроении совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Опель Вектра. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.
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