Влетел в стадо баранов

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В Чувашии на дороге между деревней Сютпылых и трассой М-7 водитель автомобиля с видеорегистратором заметил стадо баранов и успел затормозить, съехав на обочину, а встречный легковой автомобиль животных не разглядел. В результате наезда несколько животных погибли.
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