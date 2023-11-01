Влетел в стадо баранов

В Чувашии на дороге между деревней Сютпылых и трассой М-7 водитель автомобиля с видеорегистратором заметил стадо баранов и успел затормозить, съехав на обочину, а встречный легковой автомобиль животных не разглядел. В результате наезда несколько животных погибли.

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