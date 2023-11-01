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Влетел в стадо баранов

Влетел в стадо баранов

Автор:
01 ноября 2023 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Чувашии на дороге между деревней Сютпылых и трассой М-7 водитель автомобиля с видеорегистратором заметил стадо баранов и успел затормозить, съехав на обочину, а встречный легковой автомобиль животных не разглядел. В результате наезда несколько животных погибли.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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4  комментария
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10k
МихА 38 минут назад
Где пастух бл??? Или с одним из баранов в кустиках развлекался?
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17k
Сергей 9 минут назад
Это покруче будет!
Ссылка vk.com
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6k
alex 10 минут назад
Бараны по всюду
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