В Екатеринбурге двое мужчин не поделили дорогу и устроили бой

2438
1
1
Водитель на Infinity оказался очень недоволен тем, что ему не уступили дорогу, хотя места там было предостаточно. Он выскочил из своей машины и начал избивать оппонента.
Пострадавший был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Полицией проводится проверка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза
- "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке
- Vaydor G35 из фильма "Отряд самоубийц" выставили на продажу
- С многоуровневой парковки свалился автомобиль
- В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места
Новости партнёров
реклама
какой бесстрашный хулиган, демонстративно наносил побои.
условный срок и приличный штраф уже заработал.
а если непогашенная судимость имеется, то заедет на реальный срок..
Токсичный город.