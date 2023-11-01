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В Екатеринбурге двое мужчин не поделили дорогу и устроили бой

В Екатеринбурге двое мужчин не поделили дорогу и устроили бой

Автор:
01 ноября 2023 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: infinity   авто   водитель   драка   екатеринбург   конфликт   не поделили дорогу   
2438
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Водитель на Infinity оказался очень недоволен тем, что ему не уступили дорогу, хотя места там было предостаточно. Он выскочил из своей машины и начал избивать оппонента.

Пострадавший был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Полицией проводится проверка.

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Метки: infinity   авто   водитель   драка   екатеринбург   конфликт   не поделили дорогу   
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15  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
Ну вот получается мог же финик изначально выехать и без махыча... нет захотелось побыковать)
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9k
Zhora 14 минут назад
20-летний Финик ценой меньше тазо-гранты, а понтов-то! Барин ёпта))
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464
AlexWoyz 20 минут назад
как легко на ровном месте уголовное дело заработать, эго своё не сдержав.
какой бесстрашный хулиган, демонстративно наносил побои.
условный срок и приличный штраф уже заработал.
а если непогашенная судимость имеется, то заедет на реальный срок..
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10k
Billi_Bons Полчаса назад
Царя на древнем финике не пропустили.
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1k
Igor Grishaev Час назад
Царя убили, зиккурат алкашу Ельцину построили, хулиганят на улицах..
Токсичный город.
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76k
Viktor Час назад
Если не Чак Норрис, надо возить с собой баллончик! И вреда особого не нанесёт, и быстро успокаивает. Было пару случаев - класс!
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350
александр ломовицкий Час назад
екб опять отличилось. больной город
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15k
Kostick Час назад
скоро на авито - "продается инфинити, срочно, цена ниже рынка". можно взаимозачетом за помощь в решении уголовного дела))
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