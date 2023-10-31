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Слишком много "Шумахеров" в одном месте в одно время

Слишком много "Шумахеров" в одном месте в одно время

Автор:
31 октября 2023 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Сразу трое шашечников собралось на Енисейском тракте в Красноярске. Один из них "со знаменитыми ВАЗовскими тормозами" на Ауди проиграл и столкнулся с кроссовером Тойота Рав4.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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76k
Viktor 55 минут назад
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36k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Рафика жалко, идиотов нет.
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3k
kuchipachi 36 минут назад
понаставят светофоров, полетать не дадут нормальным шумаХЕРАМ.... один другого быстрее
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