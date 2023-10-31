Слишком много "Шумахеров" в одном месте в одно время

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Сразу трое шашечников собралось на Енисейском тракте в Красноярске. Один из них "со знаменитыми ВАЗовскими тормозами" на Ауди проиграл и столкнулся с кроссовером Тойота Рав4.
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