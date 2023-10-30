Первый снег и начинающий "дрифтер"

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В Рязани водитель на в хлам затонированной Приоре то ли не справился с управлением, то ли пытался так дрифтануть, что качественно налетел на полусферу. Удивительно, что он сам смог уехать, но, наверное не далеко, т.к. как минимум разулся на одно колесо.
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