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Первый снег и начинающий "дрифтер"

Первый снег и начинающий "дрифтер"

Автор:
30 октября 2023 14:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Рязани водитель на в хлам затонированной Приоре то ли не справился с управлением, то ли пытался так дрифтануть, что качественно налетел на полусферу. Удивительно, что он сам смог уехать, но, наверное не далеко, т.к. как минимум разулся на одно колесо.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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7k
Андрей Час назад
Тяжёлый случай. Ну хотя бы фары не затонировал
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24k
MrGod 8 минут назад
Хорошо полусферу закрепили, качественно.
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27k
Matrosskin 54 минуты назад
Даже поддон картера не проломил ? Эх, жалко...
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5k
Горожанин Час назад
Дристанул.
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