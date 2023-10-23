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Хитроглупый таксист устроил ДТП

Хитроглупый таксист устроил ДТП

Автор:
23 октября 2023 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   
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Таксист прозевал свой съезд с Дмитровского на Новое шоссе и решил это сделать незаметно для камеры. Для камеры, может и получилось незаметно, но не для остальных участников движения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   такси   
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2  комментария
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Андрей Полчаса назад
вот урод, испортил настроение и жизнь водителю седана.
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Херанука Паибалу Полчаса назад
В таких случаях нарушения "внагляк" по принципу "машину жалко, притормозят" - ПРЕДЛАГАЮ лишение прав управления на 3-6-9 месяцев
пусть походит пешком, или на вело
пиццу пусть зимой развозит
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