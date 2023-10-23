Хитроглупый таксист устроил ДТП

885
1
1
Таксист прозевал свой съезд с Дмитровского на Новое шоссе и решил это сделать незаметно для камеры. Для камеры, может и получилось незаметно, но не для остальных участников движения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре
- Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми
- Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре
- Это мог быть "штраф" за неправильную парковку, но всё оказалось куда проще
- Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина такси
Новости партнёров
реклама
пусть походит пешком, или на вело
пиццу пусть зимой развозит