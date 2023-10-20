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Не умеешь ездить быстро - езжай по правилам

Не умеешь ездить быстро - езжай по правилам

Автор:
20 октября 2023 08:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Красноярске на Николаевском мосту водитель легкового автомобиля проиграл в "шашки" и врезался в ограждение. К счастью, нормальные не пострадали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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kuchipachi Час назад
Несколько раз посмотрел. Чётко. Все сделал чётко
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Linuksoid 52 минуты назад
Вот бы, эти торопыги все так.
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Дальнобой

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