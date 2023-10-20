Не умеешь ездить быстро - езжай по правилам

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В Красноярске на Николаевском мосту водитель легкового автомобиля проиграл в "шашки" и врезался в ограждение. К счастью, нормальные не пострадали.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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