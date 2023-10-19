Машина упала в яму коммунальщиков

День, светло, дорога сухая, но один из водителей на своём Приусе умудрился не заметить несколько рядов ограждений и предупреждений, и угодил в яму, которую вырыли коммунальщики Благовещенска. Авария случилась на улице 50 лет Октября. В этом районе ведётся устройство сетей водоотведения к строящимся домам.

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