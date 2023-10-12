Пост злорадства. Всем обочечникам посвящается

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В Смоленске обочечник на автомобиле Форд Фокус переоценил свои способности и как результат - двое пострадавших. К счастью, никто больше не пострадал.
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Посмотрел трижды.
Сейчас ещё разок гляну.
Не знаю зачем так делают производители регистраторов. Тупизм какой-то.
Да мало того, что левостороннее, так еще и задом наперёд надо ехать!