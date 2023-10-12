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Пост злорадства. Всем обочечникам посвящается

Пост злорадства. Всем обочечникам посвящается

Автор:
12 октября 2023 16:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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В Смоленске обочечник на автомобиле Форд Фокус переоценил свои способности и как результат - двое пострадавших. К счастью, никто больше не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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16  комментариев
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36k
Опаньки Час назад
в какой-то момент поймал себя на мысли, что надо прекратить бесконечно перематывать видео назад
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3k
ddp 3 минуты назад
Как же повезло регу!!! А ведь обочечник мог и ударить рега в задний правый угол и все могло закончиться сильно хуже.
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3k
Anners 9 минут назад
Я ощутил "чувство глубокого удовлетворения".
Посмотрел трижды.
Сейчас ещё разок гляну.
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390k
Алексей Полчаса назад
бурные продолжительные
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30k
Aqueronte 41 минуту назад
Смоленск это где-то в Австралии?
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7k
MPEG-8 42 минуты назад
А, почему видео отзеркалено, или это глюк сайта?
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3k
Yus 56 минут назад
И как давно в СМОЛЕНСКЕ левостороннее движение? Или это регистратор так сказочно зеркально пишет?
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24k
ЦСКА 56 минут назад
Это не обочечник! Это просто дебил!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Едондер пуп Час назад
Обочечники пробки объезжают. Это другой подвид))
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