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Закрыл мотосезон навсегда

Закрыл мотосезон навсегда

Автор:
10 октября 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Вечером 7 октября в Магнитогорске на улице Советской Армии водитель мотоцикла Хонда SC50 выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с поворачивающим налево автомобилем Дэу. Водителя мотоцикла госпитализировали, но он скончался в медицинском учреждении.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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4k
fkamash 2 часа назад
Куда спешил? Зачем
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Konst fkamash 48 минут назад
Куда спешил, туда и успел
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65k
Александр Ломовицкий 2 минуты назад
спешил , кому то почки вёз . успел.
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2k
Провокатор 19 минут назад
Интересно, он какому апостолу, Петру или Павлу рассказывает про п. 6.14.
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19k
anpetrof Полчаса назад
Полёт нормальный...
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4k
Владимир 38 минут назад
Орел!!!
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3k
poбт 38 минут назад
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59k
Олег Час назад
Почему я на моте езжу спокойно и по ПДД?
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236
Алексей Давыдов 2 часа назад
прекрасно!))) Минус один)))
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36k
Опаньки 2 часа назад
не ушпел
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