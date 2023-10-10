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Вечером 7 октября в Магнитогорске на улице Советской Армии водитель мотоцикла Хонда SC50 выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с поворачивающим налево автомобилем Дэу. Водителя мотоцикла госпитализировали, но он скончался в медицинском учреждении.
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