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Осторожно, едут "профессионалы"

Осторожно, едут "профессионалы"

Автор:
09 октября 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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7 октября на 49-м километре внутреннего кольца КАД грузовик врезался в опору моста, зацепив при этом попутный автомобиль Форд Фокус. Из грузовика вылетело 2 человека, которые пренебрегли собственной безопасностью и не пристегнулись. Сообщается, что водитель большегрузов поломал рёбра и пробил голову.

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Метки: Видео   ДТП   КАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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6  комментариев
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1k
Илья Час назад
Я как механик автоколонны в фирме Деловых Линий скажу , что больше полонины водителей фур социопаты , психически больные или люди с задержкой в развитии.
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10k
МихА Минуту назад
Рег на мицубе молодец, до последнего не верил что не влипнет в белую
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8k
Фон Шниппельблох Минуту назад
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228
Абвгд Еёжзиклмн Минуту назад
Есть две категории - 1 Дальнобойщики 2 Дальноебщики. На видео вторая категория водителей.
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65k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
тю , даже не снес . учитесь как у нас в екате цыганье летает . один на глушняк второй к сожалению жив . народ выражает соболезнование столбу

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