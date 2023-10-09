Осторожно, едут "профессионалы"

7 октября на 49-м километре внутреннего кольца КАД грузовик врезался в опору моста, зацепив при этом попутный автомобиль Форд Фокус. Из грузовика вылетело 2 человека, которые пренебрегли собственной безопасностью и не пристегнулись. Сообщается, что водитель большегрузов поломал рёбра и пробил голову.

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7 октября на 49-м километре внутреннего кольца КАД грузовик врезался в опору моста, зацепив при этом попутный автомобиль Форд Фокус. Из грузовика вылетело 2 человека, которые пренебрегли собственной безопасностью и не пристегнулись. Сообщается, что водитель большегрузов поломал рёбра и пробил голову. 2023-10-09T11:03:33+03:00