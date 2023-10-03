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Пострадала одна лошадиная сила

Пострадала одна лошадиная сила

Автор:
03 октября 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лошадь   машина   
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В Иркутской области табун лошадей перебегал дорогу. Одна из легковушек не успела остановиться и сбила лошадь. По словам автора, он сам чудом успел затормозить.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лошадь   машина   
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