Отмена скидок и увеличении штрафов ПДД

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С предложением отменить скидку при оплате штрафов ПДД выступили активисты Российской общественной инициативы (РОИ). Инициатива рассчитана на "серийных" нарушителей.
По мнению активистов РОИ, сумма большинства штрафов незначительная, поэтому водители не относятся к ней серьезно, а скидка при оплате провоцирует на осознанное нарушение. Особенно сумма штрафов незначительна для Москвы, — считают авторы инициативы.
Активисты РОИ предложили увеличить штрафы и ввести повышающий коэффициент. То есть, по аналогии с ОСАГО, те водители, которые нарушают чаще, должны платить больше других.
Инициативу прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: "Я хочу посмотреть в глаза этой молодой поросли – и спросить, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы.
Если у этих инициаторов чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.
Но на это у них кишка тонка. А кошмарить обычных водителей – это нормально и даже модно"
Активисты РОИ предложили увеличить штрафы и ввести повышающий коэффициент. То есть, по аналогии с ОСАГО, те водители, которые нарушают чаще, должны платить больше других.
Инициативу прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: "Я хочу посмотреть в глаза этой молодой поросли – и спросить, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы.
Если у этих инициаторов чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.
Но на это у них кишка тонка. А кошмарить обычных водителей – это нормально и даже модно"
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С. Витальев. "По ту сторону Солнца".
Активисты Российской общественной инициативы предложили отменить скидку 50% при оплате штрафов за нарушение ПДД. Притом, как в письмах "по просьбе трудящихся" - данные "активисты" остались непроименованными в алфавите - просто некая биомасса, не имеющая ни национальности ни фамилии - знакомо?
По мнению инициаторов, нарушители не относятся к небольшой сумме штрафа серьезно. Да и штрафы для Москвы слишком низкие, считают активисты.
Более того, они предложили ввести повышающий коэффициент для тех, кто нарушает слишком часто.
Мнение моё -
- Хочу спросить у этой молодой поросли, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы?
Если у них чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.
И комментаторы фишек - вы либо подобные инициативы поддерживайте, либо закрывайте рты под публикациями о ДТП и прочих административных нарушениях. Тобишь - или крестик снимите, или трусы наденьте. А то как ДТП с бараном - так через одного о штрафе в стотыщ мильонов, а как о повышении размеров штрафов - "у, чё эти твари себя позволяют, люстрировать их!"