Отмена скидок и увеличении штрафов ПДД

По мнению активистов РОИ, сумма большинства штрафов незначительная, поэтому водители не относятся к ней серьезно, а скидка при оплате провоцирует на осознанное нарушение. Особенно сумма штрафов незначительна для Москвы, — считают авторы инициативы.



Активисты РОИ предложили увеличить штрафы и ввести повышающий коэффициент. То есть, по аналогии с ОСАГО, те водители, которые нарушают чаще, должны платить больше других.



Инициативу прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: "Я хочу посмотреть в глаза этой молодой поросли – и спросить, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы.



Если у этих инициаторов чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.



Но на это у них кишка тонка. А кошмарить обычных водителей – это нормально и даже модно"