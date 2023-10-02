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Отмена скидок и увеличении штрафов ПДД

Отмена скидок и увеличении штрафов ПДД

Автор:
02 октября 2023 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   лишение прав   машина   штраф   
2126
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С предложением отменить скидку при оплате штрафов ПДД выступили активисты Российской общественной инициативы (РОИ). Инициатива рассчитана на "серийных" нарушителей.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   лишение прав   машина   штраф   
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14  комментариев
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Что я могу сказать об инициаторах данного проекта?...
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499
Neftyanoy56 Минуту назад
Можете минусить, но я за. Не знаю, зачем автор поста перевернул то, что написано по ссылке, речь о серийных нарушителях. Они плевать хотели на штрафы, может постоянная угроза повышения степени наказания заставит их соблюдать правила. И только не говорите, что их невозможно не соблюдать, я езжу постоянно и практически не имею штрафов, иной раз по году-два. А мои же родственники имеют их по пять штук за месяц. Не нарушай - и не будет наказания
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1k
Sumrak58100 3 минуты назад
Предлагаю пойти ещё дальше: “…Широко известный общественный деятель г. Самосвалов в интервью нашему агентству призвал провести “Месячник без ПДД” и отменить все правила на дорогах с отключением светофоров и отменой всех дорожных знаков. Господин Загоскин пояснил, что такой месячник повысит ответственность не только водителей, но и пешеходов. “Да, будут жертвы”, - пояснил он, - “но эти жертвы будут не напрасны. Благодаря этим жертвам, через месяц Правила дорожного движения станут законом, идущим из сердца. Никого не нужно будет принуждать соблюдать ПДД и обстановка на дорогах изменится в лучшую сторону”. Детей на этот месяц, господин Загоскин рекомендует отправить куда-нибудь подальше из городов…”.
С. Витальев. "По ту сторону Солнца".
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1k
Николай 8 минут назад
"На%yй - это прямо и немного направо".... Фашисты.
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2M
Иван Кемеров 17 минут назад
Скидку на штрафы отменят.

Активисты Российской общественной инициативы предложили отменить скидку 50% при оплате штрафов за нарушение ПДД. Притом, как в письмах "по просьбе трудящихся" - данные "активисты" остались непроименованными в алфавите - просто некая биомасса, не имеющая ни национальности ни фамилии - знакомо?

По мнению инициаторов, нарушители не относятся к небольшой сумме штрафа серьезно. Да и штрафы для Москвы слишком низкие, считают активисты.

Более того, они предложили ввести повышающий коэффициент для тех, кто нарушает слишком часто.

Мнение моё -

- Хочу спросить у этой молодой поросли, сколько они зарабатывают, если штрафы им кажутся слишком маленькими до такой степени, что они предлагают ввести повышающие коэффициенты на последующие штрафы?

Если у них чрезмерно много денег, времени, идей и (возможно) знаний, пускай предложат и доведут до воплощения систему, при которой водители с 300 неоплаченными штрафами, с поддельными номерами, с рамками-перевертышами, с поддельными документами будут навсегда отстранены от управления автомобилем.
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549
Галина Кряжева 19 минут назад
еще хотелось бы услышать предложение об увеличении штрафов для водителей общественного транспорта. Нарушая правила они подвергают опасности жизнь и здоровье пассажиров. Опять же они должны быть профессиональными водителями, и ответственность должна быть другая.
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59k
Олег 21 минуту назад
А я согласен. Сделайте на первых три штрафа в год скидку 80% до 10 - 50% а больше 50 -повышающий коэффициент. 100 и более штрафов в год - лишение
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1k
adssaf afasffdsga 42 минуты назад
А сколько должен зарабатывать человек, чтобы ему не хватило денег оплатить штрафы по 500-1000, а в самых тяжёлых случаях - целых 5000 рублей?
И комментаторы фишек - вы либо подобные инициативы поддерживайте, либо закрывайте рты под публикациями о ДТП и прочих административных нарушениях. Тобишь - или крестик снимите, или трусы наденьте. А то как ДТП с бараном - так через одного о штрафе в стотыщ мильонов, а как о повышении размеров штрафов - "у, чё эти твари себя позволяют, люстрировать их!"
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25k
Slawa49 43 минуты назад
еще давно пора отменять нештрафуемый диапазон скорости 20км.ч!! а то летают 80 км по городу а потом удивляются почему столько сбитых на пешеходных ререходах
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9k
Бритва 50 минут назад
видимо, логика в том, что если не нарушаешь, то и штрафы платить не придётся.
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1k
Илья 53 минуты назад
Давайте лучше отменим активистов Российской общественной инициативы (РОИ).
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21k
иванов дмитрий Час назад
В России реклама всякой гомосятины запрещена.
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