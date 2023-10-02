Сальто с велосипедом через капот автомобиля

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В Красноярске на перекрестке Свободный — Пролетарская велосипедист пытался объехать поток машин по встречной полосе и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево в том месте, где такой манёвр запрещён.
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Но на что надеялся велосипедист на встречке? Не этот, так другой водитель с ним встретился бы. Но вообще результатом этого их свидания удовлетворен полностью. Смертью не окончилось. Оба любовника получили доходчивый аргумент в пользу соблюдения ПДД.
PS. Любовники - потому что ну кто ещё мог так торопиться на встречу друг с другом?
Но в конце разгруппировался, мослы разбросал.
Итого: артистизм - 5.0, техника - 3.0!
"Смотри! Водители машин ни чем не озабочены -
Ведь, едет этот гражданин лишь в метре от обочины!"