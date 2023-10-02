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Сальто с велосипедом через капот автомобиля

Сальто с велосипедом через капот автомобиля

Автор:
02 октября 2023 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   сальто   
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В Красноярске на перекрестке Свободный — Пролетарская велосипедист пытался объехать поток машин по встречной полосе и столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево в том месте, где такой манёвр запрещён.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   сальто   
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7  комментариев
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 21 минуту назад
Этот кадр даже самокатчиков переплюнул.
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2k
Dmitry Tarasov 2 минуты назад
Нельзя не отметить тот факт, что водила нарушил. Там действительно нельзя налево.
Но на что надеялся велосипедист на встречке? Не этот, так другой водитель с ним встретился бы. Но вообще результатом этого их свидания удовлетворен полностью. Смертью не окончилось. Оба любовника получили доходчивый аргумент в пользу соблюдения ПДД.
PS. Любовники - потому что ну кто ещё мог так торопиться на встречу друг с другом?
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251
Михаил 9 минут назад
Это было больно...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
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3k
Anners 15 минут назад
Технично исполнено!
Но в конце разгруппировался, мослы разбросал.
Итого: артистизм - 5.0, техника - 3.0!
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3k
xbrat 37 минут назад
Были бы мозги, было бы сотрясение...
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Почему-то вспомнился детский обучающий стишок полувековой давности с соответствующей картинкой, на которой был изображён дисциплинированный маленький гражданин на велосипеде:
"Смотри! Водители машин ни чем не озабочены -
Ведь, едет этот гражданин лишь в метре от обочины!"
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