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"Надо было сильнее трясти"

"Надо было сильнее трясти"

Автор:
25 сентября 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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Закрывается сезон не только у мотоциклистов, но и у электросамокатчиков. ДТП произошло в Троицке Челябинской области. О состоянии пострадавшего не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Страйк, епта.
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Шурман 23 минуты назад
Блин как хорошо что у нас ввели возрастные ограничения на них и заставили всех у кого есть эта Электро херня и эелектро велосипеды вешать на них номера и страховать не только их но и себя . Я честно говорю вообще поубавилось и практически их стало не видно . Это не выгодно , заплати страховку за него 450 евро за год + за себя страховку это не помню сколько и катайся . Беда кстати не только у них настала , один из парламентариев предложил ввести водительские права на велосипед :)))))))))) я думаю это уже перебор . С 2024 года у нас больше не будет эелектро самокатов в больших городах типа Брюссель или Гент или Брюгге и тд
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