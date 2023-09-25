"Надо было сильнее трясти"

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Закрывается сезон не только у мотоциклистов, но и у электросамокатчиков. ДТП произошло в Троицке Челябинской области. О состоянии пострадавшего не сообщается.
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