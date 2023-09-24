FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11776 постов • 837 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка

В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка

Автор:
24 сентября 2023 18:21
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Дагестан   жигули   мальчик   наезд   ребенок   
1485
2
2

Отец не стал дожидаться правосудия и сжёг машину обидчиков его сына.

Парень взял машину у своего отца, пригласил товарища, и они помчались по дорогам села Агачаул, Карабудахкентского района Дагестана. По пути им встретился ребёнок на велосипеде. Они сдали назад и наехали на него.

Потом скрылись с места ДТП, не оказав никакой помощи.

Это авто с надписью «Ты в этом мире всё найдешь повторно, кроме отца и матери», разыскал родитель ребёнка и сжёг его.

А парней задержали. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Почему они задавили ребёнка - так внятно и не объяснили, якобы он их «подрезал» на дороге. Теперь они искренне извиняются. Мальчику медицинская помощь не потребовалась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   ДТП   Дагестан   жигули   мальчик   наезд   ребенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Сергей Час назад
Надо было вместе с этими выб...тками сжечь.Извинения и то по бумажке читают,а как выйдут из отдела уже всё забудут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
49k
Элек Мек 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Zhora 23 минуты назад
Горные дикари в естественной среде обитания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Полчаса назад
а где папаши этих ублюдков? как там по закону гор с ними надо поступить?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям Полчаса назад
Такие маленькие, а уже такие черножопые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 Полчаса назад
Зато не в шортах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
500
Собака 38 минут назад
"Смотри щенок какие мы крутые на папином ведре с болтами!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 44 минуты назад
Автор, не разводи чернила в чистой воде. Это не тот портал. Пидуй на Дзен, тебя там крикуны заждались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ron 52 минуты назад
А рядом с десяток постов: "Приезжайте к нам в Дагестан!". Сейчас, докурю только.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 53 минуты назад
ишаки они и в африке- ишаки!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
User_1930429 59 минут назад
Как же это мило.
Групповое покушение на убийство несовершеннолетнего с помощью транспортного средства.
Извинились. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
А какие крутые не терпилы были в отношении ребенка, который им чем-то там помешал на дороге. Все не терпилы - это самое трусливое и ущербное чморьё, вся сущность которых заключается в том, что они свою задетую ущербность сдержать не могут. Причем не могут всегда в отношение слабых - потому что не терпилы всегда трусливые. И безмозглые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Всё – приехали! Час назад
Дагестанцы, Вам не стыдно?

В соответствии с традиционными представлениями дагестанцев мужчина должен обладать мужественностью, благородством, трудолюбием, благочестием, честностью, щедростью, уважением к старшим, чувством чести и собственного достоинства, великодушием, смелостью, отвагой.
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции
Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили...
23 котейки, у которых есть собственное определение логики
23 котейки, у которых есть собственное определение логики
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучшие черно-белые фотографии по версии AAP Magazine #32 B&amp;W
Лучшие черно-белые фотографии по версии AAP Magazine #32 B&W
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#история#люди#СССР#новости
#интересно#животные#фильм#подборка#факты
#фото#кино#сарказм#Россия
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить Хорошая реакция спасла посетителя кафе Хорошая реакция спасла посетителя кафе «Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на свободу. И вот что о ней рассказала пострадавшая семья «Мы были не согласны»: 20-летняя Валерия Башкирова, сбившая насмерть двоих детей, вышла на... В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге Кроссовер наехал на 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться