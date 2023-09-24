В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка

Отец не стал дожидаться правосудия и сжёг машину обидчиков его сына.
Парень взял машину у своего отца, пригласил товарища, и они помчались по дорогам села Агачаул, Карабудахкентского района Дагестана. По пути им встретился ребёнок на велосипеде. Они сдали назад и наехали на него.
Потом скрылись с места ДТП, не оказав никакой помощи.
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Это авто с надписью «Ты в этом мире всё найдешь повторно, кроме отца и матери», разыскал родитель ребёнка и сжёг его.
А парней задержали. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Почему они задавили ребёнка - так внятно и не объяснили, якобы он их «подрезал» на дороге. Теперь они искренне извиняются. Мальчику медицинская помощь не потребовалась.
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Групповое покушение на убийство несовершеннолетнего с помощью транспортного средства.
Извинились. )
В соответствии с традиционными представлениями дагестанцев мужчина должен обладать мужественностью, благородством, трудолюбием, благочестием, честностью, щедростью, уважением к старшим, чувством чести и собственного достоинства, великодушием, смелостью, отвагой.
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