В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка

Парень взял машину у своего отца, пригласил товарища, и они помчались по дорогам села Агачаул, Карабудахкентского района Дагестана. По пути им встретился ребёнок на велосипеде. Они сдали назад и наехали на него.

Потом скрылись с места ДТП, не оказав никакой помощи.