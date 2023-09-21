Самонаводящийся "снаряд" подбил автомобиль

"На улице Ливенской 36-летний водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на несовершеннолетнего 2009 г.р., пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. 14-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщают прокуроры столицы.

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