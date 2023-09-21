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Самонаводящийся "снаряд" подбил автомобиль

Самонаводящийся "снаряд" подбил автомобиль

Автор:
21 сентября 2023 09:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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"На улице Ливенской 36-летний водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на несовершеннолетнего 2009 г.р., пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. 14-летний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщают прокуроры столицы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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9  комментариев
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56k
dima423 54 минуты назад
Вообще без мозгов ребенок...просто абсолютный ноль)
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
Нда.. А не было бы видео и хана - "сбил пешехода на пешеходном переходе". Найди-ка свидетелей! А без регистратора вообще ездить уже нельзя.
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6k
livaneth Полчаса назад
Родители самокатчика напишут, что мальчик шел пешком а Хавал мчался. И это ещё не факт, что судья захочет смотреть видео. Были уже случаи, что суд не принимал видео в качестве доказательств.
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2k
Tambabashi 46 минут назад
Ни в коем случаи не защищаю самокатчика, но всё же помню как в автошколе нам говорили притормаживать у пешеходных переходов, даже если нет пешеходов. А сегодняшние реалии таковы, что этот совет очень актуален.
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2k
Андрей 54 минуты назад
когда за самокатчиков на переходе водилам будут премии давать?
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