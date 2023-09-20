"Пункт назначения" для мотоциклиста

"36-летний водитель грузового автомобиля "Чайка Сервис" при повороте налево, где это запрещено горизонтальной разметкой, не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении мотоциклом "Хонда 400" под управлением 31-летнего мужчины. В результате мотоцикл отбросило на встречную полосу прямо под колеса автомобиля "Сузуки Эскудо", за рулем которого был 46-летний гражданин. В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении. В момент аварии водитель мотоцикла был в мотошлеме", - сообщают госавтоинспекторы Магадана.