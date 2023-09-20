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"Пункт назначения" для мотоциклиста

"Пункт назначения" для мотоциклиста

Автор:
20 сентября 2023 09:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
1749
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Тот редкий случай, когда мотоциклист ничего не нарушал, но за чужую ошибку заплатил своей жизнью.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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7k
Marlboro 59 минут назад
Сколько смотрел видео на фишках, да и в принципе на просторах интернета России - мотоциклист априори хруст, и его никто никогда не жалеет. Даже когда очевидно, что он жертва - все равно массы говорят "летел" и типа сам виноват. Наверное сожалеют только те, кто имеет права категории А и владеет мотоциклом. А таких меньшинство. Странные вы люди.
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23k
hebpat Полчаса назад
я ездил на мотоцикле, но только в деревне, там это очень ходовой транспорт, можно даже по тропинке проехать, гонял и на рыбалку и в соседнее село и в райцентр, ездить по городу и по трассам я бы не стал, у меня даже мысли такой не появляется, по моему это по меньшей мере глупо, у моего товарища был брат у него была целая компания друзей мотоциклистов, так вот когда его брат разбился, полежал три месяца в коме и умер, все его приятели распродали свои мотоциклы в течении месяца, мало кто из драйверов не попадал в аварию, но выжить в машине гораздо больше шансов, чем на мотоцикле
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22k
Valiko 38 минут назад
На грузовике конченный. Таким ВУ реально надо банить пожизненно!
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273
AlexWoyz Valiko 8 минут назад
после 5-7 лет отсидки..
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48
Чубака Час назад
Жалко чувака
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