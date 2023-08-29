Подросток с помощью огнетушителя устроил завесу перед машиной ДПС

В Иглино (Башкортостан) подросток распылил содержимое огнетушителя перед автомобилем ДПС, создав завесу. За это его родителям грозит административная ответственность.
По его данным, в населенном пункте произошел сход несовершеннолетних мотоциклистов, на который был направлен экипаж ГИБДД. Один из подростков, стоя на пути полицейской машины, применил огнетушитель.
В результате этого перед автомобилем образовалось густое белое облако. Другие мотоциклисты и их пассажиры начали в этот момент разъезжаться в разные стороны. Убегая, молодой человек бросил использованный огнетушитель в сторону патрульного автомобиля.
На кадрах с места происшествия, опубликованных изданием, видно, что на поле собрались более 10 мотоциклистов. Сотрудники ГИБДД не успели подъехать к ним, так как двигались вдоль ограды.
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При правильных родителях даже страшно представить, что пацану грозит дома...)))