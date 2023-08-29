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Подросток с&nbsp;помощью огнетушителя устроил завесу перед&nbsp;машиной ДПС

Подросток с помощью огнетушителя устроил завесу перед машиной ДПС

Автор:
29 августа 2023 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   машина дпс   мото   огнетушитель   подростки   развлечение   
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В Иглино (Башкортостан) подросток распылил содержимое огнетушителя перед автомобилем ДПС, создав завесу. За это его родителям грозит административная ответственность.

По его данным, в населенном пункте произошел сход несовершеннолетних мотоциклистов, на который был направлен экипаж ГИБДД. Один из подростков, стоя на пути полицейской машины, применил огнетушитель.


В результате этого перед автомобилем образовалось густое белое облако. Другие мотоциклисты и их пассажиры начали в этот момент разъезжаться в разные стороны. Убегая, молодой человек бросил использованный огнетушитель в сторону патрульного автомобиля.


На кадрах с места происшествия, опубликованных изданием, видно, что на поле собрались более 10 мотоциклистов. Сотрудники ГИБДД не успели подъехать к ним, так как двигались вдоль ограды.

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Метки: авто   машина дпс   мото   огнетушитель   подростки   развлечение   
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4  комментария
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16k
Совранский 2 часа назад
не плохая уловка)))
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10k
Фомич 19 минут назад
За это его родителям грозит административная ответственность.

При правильных родителях даже страшно представить, что пацану грозит дома...)))
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8k
Лещ 22 минуты назад
В сухой траве лежал окурок и я решил его затушить, а тут откуда не возьмись машина ДПС
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5k
Котэ Час назад
хорошо что просто огнетушитель, бросил бы пластиковый стаканчик - поехал бы на зону
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