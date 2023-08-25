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Не пропускаешь скорую - получи в бочину

Не пропускаешь скорую - получи в бочину

Автор:
25 августа 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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Вечером 22 августа в Иванове на перекрёстке улиц Громобоя и Калинина автомобиль скорой помощи проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора со световыми и звуковым специальными сигналами совершил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем Датсун ОН-ДО, который от удара перевернулся и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Джили МК, после чего автомобиль Джили совершил наезд на стоящий сзади автомобиль Тойота РАВ 4. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Датцун с травмами доставлены в областную клиническую больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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14  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда пропускаю скорую да и прочие экстренные службы. Но одно дело в потоке, другое на перекрестке. Тут бы водителя спец транспорта стоило бы и самому быть внимательней. Мигалка не даёт индульгенции или бессмертия. Спаси одну жизнь, не стоит ставить под угрозу другие.
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23k
sanchesS80 41 секунду назад
Звука на видео не слышно. Без этого сложно судить однозначно. Бывает включат звук за секунду до выезда на перекрёсток.
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131
AlexWoyz 4 минуты назад
проезд перекрёстка всегда рисковое дело, внимание притуплять, а тем более топить нельзя априори..
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1k
олег 17 минут назад
а мог быть не датсун .а грузовик или общ.транспорт. под маячками надо безопасно ехать .
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141
Андрей Л Час назад
Косяк - водителя скорой. Перекресток, включив там всю херню нужно проезжать осторожно. Тебя могут просто не слышать на другой улице в другой машине. Нужно высунуть нос, убедиться, что тебя пропускают и двигаться дальше, а не лететь.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
водитель скорой явно не убедился в том, что ему уступают
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583
ruslan d Час назад
Вот что стоило водителю скорой аккуратней выезжать под красный свет ?
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14k
Kostick Час назад
никогда опытный водитель скорой не станет так проезжать перекрёсток.
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315
Arts Sitnikov Kostick Полчаса назад
Посмотрите видео еще раз.. Скорей всего он убедился, что все остановились, а летевшего Датсуна легко было не заметить..
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