Не пропускаешь скорую - получи в бочину

Вечером 22 августа в Иванове на перекрёстке улиц Громобоя и Калинина автомобиль скорой помощи проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора со световыми и звуковым специальными сигналами совершил столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем Датсун ОН-ДО, который от удара перевернулся и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Джили МК, после чего автомобиль Джили совершил наезд на стоящий сзади автомобиль Тойота РАВ 4. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Датцун с травмами доставлены в областную клиническую больницу.

0 На водителя Датсун составлен административный протокол по статье 12.37 часть 2 (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует,) КоАП РФ, определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.17 (Не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом) КоАП РФ. Все водители трезвы.