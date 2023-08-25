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Понаставят тут своих автомобилей

Понаставят тут своих автомобилей

Автор:
25 августа 2023 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   электросамокат   
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В Краснодаре на улице Героев-Разведчиков в районе дома 6 девушка на электросамокате не смогла разъехаться на "узкой улочке" и врезалась в припаркованную машину. Встала, оглянулась, отряхнулась и скрылась с места ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   электросамокат   
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11  комментариев
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6k
Андрей 2 часа назад
экзамен на мудака сдан! теперь можно покупать BMW
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15k
FatZilla Час назад
А Самокаты GPS не пишут координаты? По идее, достаточно проверить, какой самокат был рядом с этим местом в это время и кто его арендовал.
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16
samayamalaya FatZilla 50 минут назад
Если арендованый, то записано кто его активировал и весь трек от начала до конца, так что найти не проблема. Если самокат свой, то гораздо сложнее
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314
Arts Sitnikov Час назад
Ха-ха!! Чувак, который мимо прошел, походу тоже ненавидит самокатчиков))))
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−9
Собака У Попа 2 часа назад
Катаясь на самокате тоже можно заснуть?
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Сука...
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