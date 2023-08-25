Понаставят тут своих автомобилей

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В Краснодаре на улице Героев-Разведчиков в районе дома 6 девушка на электросамокате не смогла разъехаться на "узкой улочке" и врезалась в припаркованную машину. Встала, оглянулась, отряхнулась и скрылась с места ДТП.
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Бог не фрайер - он всё видит.
Вернувшись домой ей станет нехорошо, попрёт в больничку, а там ей диагноз - сотрясение отсутствующего мозга.
одна кость
монолит
По себе знаю, меня сбивали раз, шумахер летел на красный, поднялся, добежал до дома (рядом совсем), вошел в квартиру и упал, икры все разбиты были...