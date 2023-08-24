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Наезд на ребёнка в Твери

Наезд на ребёнка в Твери

Автор:
24 августа 2023 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Вечером 22 августа в Твери в районе дома № 33 по улице Оснабрюкской на придомовой территории автомобиль Фольксваген Поло сбил девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   Тверь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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66k
Варакин Алексей Час назад
Папаша редкостный мудак.
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24k
MrGod 10 минут назад
Очередные родители года.
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20k
scorpick 44 минуты назад
Когда я ходил в садик и в школу, у нас по улице автомобили были только в трёх домах. Движение по центральным улицам было 5 машин в минуту, да и те в силу технических возможностей не могли двигаться быстрее 80км/ч. Но даже тогда нас уже в детском саду учили, как переходить дорогу где бы то ни было. Благодаря этим навыкам я до сих пор выхожу из-за автобуса или любого другого транспорта, стоящего на обочине, оглядываясь по обеим сторонам, даже если я выхожу на пешеходный переход. И мимо меня пролетают со свистом подростки на самокатах. Я понимаю про средство повышенной опасности и бла бла. Но научите детей хотя бы вести себя там, где ездят машины!
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8k
Дмитрий 59 минут назад
Он не к ребёнку сразу побежал, а на разборки? М...к действительно.
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285
Arts Sitnikov Час назад
Водила бедолага.. На ровном месте.. И ехал то медленно(((( Хрен кто в этой ситуации вовремя среагировал бы.. Ребенка таже из-за стекол припаркованных авто не было видно.. Девчуле здоровья..
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