Наезд на ребёнка в Твери

Вечером 22 августа в Твери в районе дома № 33 по улице Оснабрюкской на придомовой территории автомобиль Фольксваген Поло сбил девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

0