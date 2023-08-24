Наезд на ребёнка в Твери

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Вечером 22 августа в Твери в районе дома № 33 по улице Оснабрюкской на придомовой территории автомобиль Фольксваген Поло сбил девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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