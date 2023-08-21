5 ДТП менее чем за полчаса

В Кургане 29-летний водитель менее чем за полчаса устроил пять аварий, последовательно покидая места ДТП. В итоге его скрутили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. На видео запечатлён только один эпизод.

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