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5 ДТП менее чем за полчаса

5 ДТП менее чем за полчаса

Автор:
21 августа 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Кургане 29-летний водитель менее чем за полчаса устроил пять аварий, последовательно покидая места ДТП. В итоге его скрутили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. На видео запечатлён только один эпизод.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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