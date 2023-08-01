Три тысячи люксовых машин почти неделю горят на сухогрузе

У берегов Нидерландов уже шестые сутки экстренные службы не могут потушить пламя на судне с автомобилями, среди которых BMW, Mercedes и Ferrari.
Грузовое судно Felicity Ace уже неделю горит в Атлантическом океане. Оно перевозило сотни люксовых автомобилей — Bentley, Porsche и Lamborghini — на сумму более 376 миллионов долларов. Пожарным сейчас опасно подниматься на борт, поэтому они всячески пытаются потушить судно снаружи, чтобы охладить его конструкции.
Что произошло?
Грузовое судно Felicity Ace размером примерно с три футбольных поля и с тысячей автомобилей на борту направлялось в порт в Дэвисвилле, штат Род-Айленд, из немецкого порта Эмден. Однако 16 февраля в тысяче миль от побережья Португалии посреди Атлантического океана оно загорелось. Об этом сообщил The Drive.
К счастью, португальским спасателям удалось успешно эвакуировать весь экипаж из 22 человек. Никто из людей не пострадал. А вот судно осталось дрейфовать в океане с бушующим пламенем. Огонь разгорался пять дней, но ко вторнику он стал загасать. Как объяснил Жоао Мендес Кабесас, капитан ближайшего порта на азорском острове Файал, на судне скоро будет нечему гореть.
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