FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11495 постов • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Три тысячи люксовых машин почти неделю горят на сухогрузе

Три тысячи люксовых машин почти неделю горят на сухогрузе

Автор:
01 августа 2023 08:22
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   горят   груз   машина   море   пожар   сехогруз   
827
1
1


У берегов Нидерландов уже шестые сутки экстренные службы не могут потушить пламя на судне с автомобилями, среди которых BMW, Mercedes и Ferrari.

Грузовое судно Felicity Ace уже неделю горит в Атлантическом океане. Оно перевозило сотни люксовых автомобилей — Bentley, Porsche и Lamborghini — на сумму более 376 миллионов долларов. Пожарным сейчас опасно подниматься на борт, поэтому они всячески пытаются потушить судно снаружи, чтобы охладить его конструкции.


Что произошло?

Грузовое судно Felicity Ace размером примерно с три футбольных поля и с тысячей автомобилей на борту направлялось в порт в Дэвисвилле, штат Род-Айленд, из немецкого порта Эмден. Однако 16 февраля в тысяче миль от побережья Португалии посреди Атлантического океана оно загорелось. Об этом сообщил The Drive.


К счастью, португальским спасателям удалось успешно эвакуировать весь экипаж из 22 человек. Никто из людей не пострадал. А вот судно осталось дрейфовать в океане с бушующим пламенем. Огонь разгорался пять дней, но ко вторнику он стал загасать. Как объяснил Жоао Мендес Кабесас, капитан ближайшего порта на азорском острове Файал, на судне скоро будет нечему гореть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   горят   груз   машина   море   пожар   сехогруз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
751
Костя Полчаса назад
Блин, опять лады подорожают)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
no_fate 2 минуты назад
За эти машины выгоднее получить страховку, чем сейчас продавать их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot 24 минуты назад
Где-то плачет страховщик. Судно под списание, груз туда же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795151



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неутешительный вывод

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#машина#интересно#история#новости#аварии#сарказм#авто аварии#драка
#фото#люди#автомобили#Китай#забавно#подборка#ДТП#СССР#Автовсячина#позитив
#Юмор#Прикол#автомир#кино#милота#фильм#знаменитости#США#Россия#факты
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться