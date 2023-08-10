Volkswagen продолжит работу в России под новым названием AGR Automotive Group

На обновленном сайте AGR Automotive Group представлена коллекция автомобилей, которые привозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Здесь представлены такие марки, как Audi, Volkswagen, Jetta, Skoda, Kia, Toyota, Volvo и Lotus. Кроме того, компания также активно привлекает внимание российского автомобильного рынка китайскими брендами, включая GAC, Avatr, Zeekr, HiPhi, Lynk&Co и Li Auto. Это поможет разнообразить выбор автомобилей для российских покупателей и расширить их возможности.



После приобретения местных активов немецкого концерна компанией «Авилон», бывшее российское отделение Volkswagen получило новое название - AGR Automotive Group. Несмотря на изменение названия, компания продолжает предоставлять сервисную поддержку и продажу запасных частей для автомобилей марок Volkswagen, Audi и Skoda.



Кроме того, "Авилон" стал владельцем завода в Калуге, на котором до весны 2022 года производились модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Это позволит компании укрепить свою позицию на российском рынке и улучшить доступность своей продукции для покупателей.