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Volkswagen продолжит работу в России под новым названием AGR Automotive Group

Volkswagen продолжит работу в России под новым названием AGR Automotive Group

Автор:
10 августа 2023 12:30
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Skoda   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   
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AGR Automotive Group, ранее известная как российское отделение Volkswagen, восстановила работу своих социальных сетей и сайта. Они обновили внешний вид и улучшили функциональность своего веб-ресурса, а также возобновили активность в социальных сетях.

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Метки: Audi   Skoda   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
голод - не тётка: скоро все прибегут назад. Только нашему руководству надо будет быть поразборчивей с возвратом этих "беженцев". Да и условия пересмотреть с пользой для России
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5k
Слава Полчаса назад
Странно. В заголовке пишут, что VW положит работу, а в статье пишут, что какой-то Авилон купил активы.
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147
Eric Cartman Полчаса назад
Прогулялись по граблям. Теперь китайцев будет сложно отжимать из потерянных долей рынка.
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7k
Горец Ю Час назад
При таких ценниках на вёдра вернутся все.
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