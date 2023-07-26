Подростки в Самаре привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке

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Однако развлечение пошло не по плану – на одном из крутых поворотов они на полной скорости вылетели с импровизированного транспорта.
На парковке около онкоцентра молодые люди привязали диван к машине и устроили дрифт. Парень и девушка разместились на мягких сидушках. Автомобиль начал движение по кругу на большой скорости. Все это было снято на видео. Экстремальный аттракцион не удался. Буквально через несколько секунд, ребята на полной скорости вылетели с дивана.
О состоянии молодых людей пока неизвестно.
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