Подростки в Самаре привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке

На парковке около онкоцентра молодые люди привязали диван к машине и устроили дрифт. Парень и девушка разместились на мягких сидушках. Автомобиль начал движение по кругу на большой скорости. Все это было снято на видео. Экстремальный аттракцион не удался. Буквально через несколько секунд, ребята на полной скорости вылетели с дивана.



О состоянии молодых людей пока неизвестно.