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Подростки в Самаре привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке

Подростки в Самаре привязали диван к машине и устроили дрифт на парковке

Автор:
26 июля 2023 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Самара   авто   диван   дрифт   забавно   подростки   транспорт   
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Однако развлечение пошло не по плану – на одном из крутых поворотов они на полной скорости вылетели с импровизированного транспорта.

На парковке около онкоцентра молодые люди привязали диван к машине и устроили дрифт. Парень и девушка разместились на мягких сидушках. Автомобиль начал движение по кругу на большой скорости. Все это было снято на видео. Экстремальный аттракцион не удался. Буквально через несколько секунд, ребята на полной скорости вылетели с дивана.


О состоянии молодых людей пока неизвестно. 

Источник:

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Метки: Видео   Самара   авто   диван   дрифт   забавно   подростки   транспорт   
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3  комментария
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17k
sgb66 2 часа назад
Видимо там целый гарнитур размотали. Парочку катают на диване, а кувыркается парень уже с кресла.
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9k
МихА 23 минуты назад
Когда нет денег на отпуск))
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914
ruslan d Час назад
Смешно
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