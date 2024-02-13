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Водитель такси залил девушке лицо перцовкой

Водитель такси залил девушке лицо перцовкой

Автор:
13 февраля 2024 10:08
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   ассажирка   барнаул   бедный мужик   конфликт   люди   перцовка   
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В Барнауле водитель «Яндекс.Такси» в ответ на просьбу пассажирки подвинуть сидение нахамил девушке, выкинул ее спутника из машины и залил ей лицо перцовкой — пострадавшей диагностировали химожог.

Водитель «Яндекс.Такси» решил показать свою силу перед обычной пассажиркой такси. Забрав девушку и её спутника от местного ТЦ в Барнауле, водила буквально взорвался в ответ на просьбу отодвинуть водительское кресло подальше. Сначала он выкинул ее пакет с вещами, затем ее спутника, а впоследствии дал по газам. Девушка все еще находилась внутри машины.


Недолго думая во имя «мсти» за оскорбленное таксистское достоинство, по словам потерпевшей, мужчина брызнул перцовым баллончиком в салоне. Как сообщают местные СМИ, девушке потребовалась медицинская помощь, после чего на место происшествия прибыли врачи и полиция. У нее диагностировали химический ожог и ушиб ноги.

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Метки: Видео   Такси   ассажирка   барнаул   бедный мужик   конфликт   люди   перцовка   
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5  комментариев
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8k
tamin 36 минут назад
Современный вид таксиста. А недавно еще из баллончика залил такой же таксист беременную. А вспомните как эти трупоеды во время терактов поднимали цены в разы. А под новый год... А количество дтп.... Государство должно взять под свой контроль эту область. Хватит разрешать убийцам ездить.
1. Получение специальных прав для такси, отдельные курсы по вождению, знанию города где планируется работать, основам клиентского сервиса.
2. Ежедневный осмотр включая токсикологическую и алкогольную проверку. Мне реально кажется, половина из них под кайфом.
3. Ежедневный осмотр машины. А то в некоторых воняет как будто там труп возили или шлюх имели.
4. Водитель должен идеально говорить на русском. Никаких брат дорогу покажешь и. т.д.
5. Штрафы за нарушения ПДД должны быть в 10 раз больше чем для физиков. Водитель везет людей. Он не имеет право нарушать.
6. Строгий рабочий день. Никаких 2 часов работы.
И выкинуть половину машин из такси. Задолбали. Из-за них одни пробки в городе
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986
Anatolij 7 минут назад
Ну что сказать? На лицо столкновение двух "личностей" с взлетевшей до небес самооценкой.
С одной стороны, король барнаульских извозчиков, которому, по сути, не деньги требуется заработать, а потешить своё самолюбие. Отсюда отказ подвинуть кресло. Как это так, королю будут указывать, что делать.
С другой, прынцесса, которой не домой с покупками надо доехать, а златую карету - Роллс Ройс да кучера-холопа, пресмыкающегося.
Вывод, люди такие "люди". Сначала в себе и своих мотивах/желаниях надо разобраться, а потом в социум лезть.
Не нравится холупа обшарпанная с тесным задним рядом, вызывай комфорт/бизнес. Пусть будет по Сеньке шапка.
Водила-псих, если хочет заработка, пусть изучит права потребителя и нервишки подлечит.
Короче, с себя всегда надо начинать, с себя!
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60k
dima423 Полчаса назад
Ну тут таксист по моему на уголовку себе навыепывался...
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3k
lekha-fil 38 минут назад
Продолжение будет?
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5k
Димка Смола/67 52 минуты назад
Сейчас конечно таксеры начнут защищать его!!! Но по факту она права, плохо с психикой иди лечись!!! Я думаю что максимум дадут штраф, но по жизни дать бы в морду !!!
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