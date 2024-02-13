Водитель такси залил девушке лицо перцовкой

Водитель «Яндекс.Такси» решил показать свою силу перед обычной пассажиркой такси. Забрав девушку и её спутника от местного ТЦ в Барнауле, водила буквально взорвался в ответ на просьбу отодвинуть водительское кресло подальше. Сначала он выкинул ее пакет с вещами, затем ее спутника, а впоследствии дал по газам. Девушка все еще находилась внутри машины.



