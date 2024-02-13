Водитель такси залил девушке лицо перцовкой

В Барнауле водитель «Яндекс.Такси» в ответ на просьбу пассажирки подвинуть сидение нахамил девушке, выкинул ее спутника из машины и залил ей лицо перцовкой — пострадавшей диагностировали химожог.
Водитель «Яндекс.Такси» решил показать свою силу перед обычной пассажиркой такси. Забрав девушку и её спутника от местного ТЦ в Барнауле, водила буквально взорвался в ответ на просьбу отодвинуть водительское кресло подальше. Сначала он выкинул ее пакет с вещами, затем ее спутника, а впоследствии дал по газам. Девушка все еще находилась внутри машины.
Недолго думая во имя «мсти» за оскорбленное таксистское достоинство, по словам потерпевшей, мужчина брызнул перцовым баллончиком в салоне. Как сообщают местные СМИ, девушке потребовалась медицинская помощь, после чего на место происшествия прибыли врачи и полиция. У нее диагностировали химический ожог и ушиб ноги.
Источник:
- В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине
- Таксист жестоко избил девушку из-за надорванной 100-рублёвой купюры
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке
- Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег
1. Получение специальных прав для такси, отдельные курсы по вождению, знанию города где планируется работать, основам клиентского сервиса.
2. Ежедневный осмотр включая токсикологическую и алкогольную проверку. Мне реально кажется, половина из них под кайфом.
3. Ежедневный осмотр машины. А то в некоторых воняет как будто там труп возили или шлюх имели.
4. Водитель должен идеально говорить на русском. Никаких брат дорогу покажешь и. т.д.
5. Штрафы за нарушения ПДД должны быть в 10 раз больше чем для физиков. Водитель везет людей. Он не имеет право нарушать.
6. Строгий рабочий день. Никаких 2 часов работы.
И выкинуть половину машин из такси. Задолбали. Из-за них одни пробки в городе
С одной стороны, король барнаульских извозчиков, которому, по сути, не деньги требуется заработать, а потешить своё самолюбие. Отсюда отказ подвинуть кресло. Как это так, королю будут указывать, что делать.
С другой, прынцесса, которой не домой с покупками надо доехать, а златую карету - Роллс Ройс да кучера-холопа, пресмыкающегося.
Вывод, люди такие "люди". Сначала в себе и своих мотивах/желаниях надо разобраться, а потом в социум лезть.
Не нравится холупа обшарпанная с тесным задним рядом, вызывай комфорт/бизнес. Пусть будет по Сеньке шапка.
Водила-псих, если хочет заработка, пусть изучит права потребителя и нервишки подлечит.
Короче, с себя всегда надо начинать, с себя!