В Петербурге мигрант на Hyundai сбил 14-летнюю самокатчицу на переходе

В Санкт-Петербурге мигрант на Hyundai Solaris сбил 14-летнюю девушку на электросамокате. Случилось это в 9:35 на регулируемом перекрёстке, когда жительница Северной столицы передвигалась по пешеходному переходу.
Виновником ДТП оказался 36-летний гражданин Киргизии, его задержали. На видео, которое опубликовал телеканал "Санкт-Петербург", видно, как водитель хочет проскочить на красный, однако ему это не удаётся — путь "преградила" школьница, которая в этот момент двигалась по пешеходном переходу. Девятиклассница получила закрытый перелом плюсневой кости левой стопы, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Когда уже внесут в России электросамокаты в реестр транспортных средств? Со всеми вытекающими для них обязательствами?
А во-вторых не водила Хёнде сбил самокатчицу, а Самокатчица совершила наезда на автомобиль на пешеходном перекрёстке. И виновата полностью она.
Если бы это был пешеход, было бы другое дело, а так одно транспортное средство, наехало на другом. Причём одно транспортное средство заведомо двигалось с нарушениями.
А то как называется авто, это вообще не имеет значение.
Хотя и школьница дура, 100500 раз говорили "слезай и шагом переходи"
Вы совершили чудовищное преступление!
Вы называли киргиза -- киргизом! А они КЫРГЫЗЫ!
Если без учета светофоров смотреть, которых не видно, да, водитель должен был пропустить пешехода, который наступил на зебру справа, сбить самокатчика он имел полное право, понимать нужно, водитель может не успеть среагировать на механическое транспортное средство, выезжающее на пешеходный переход со скоростью выше пешеходной.
Правила дорожного движения нужно начинать учить в школе, в начальных классах и закреплять минимум раз в три года!!!
Почему до этого не додумались до сих пор, не понимаю.