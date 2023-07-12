FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11381 пост • 829 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Петербурге мигрант на Hyundai сбил 14-летнюю самокатчицу на переходе

В Петербурге мигрант на Hyundai сбил 14-летнюю самокатчицу на переходе

Автор:
12 июля 2023 09:57
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai Solaris   Видео   Петербург   авто   пешеход   самокат   сбил   
3161
1
1

В Санкт-Петербурге мигрант на Hyundai Solaris сбил 14-летнюю девушку на электросамокате. Случилось это в 9:35 на регулируемом перекрёстке, когда жительница Северной столицы передвигалась по пешеходному переходу.

Виновником ДТП оказался 36-летний гражданин Киргизии, его задержали. На видео, которое опубликовал телеканал "Санкт-Петербург", видно, как водитель хочет проскочить на красный, однако ему это не удаётся — путь "преградила" школьница, которая в этот момент двигалась по пешеходном переходу. Девятиклассница получила закрытый перелом плюсневой кости левой стопы, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Hyundai Solaris   Видео   Петербург   авто   пешеход   самокат   сбил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Странно, когда мигрант за рулём автомобиля, то про спешивание самокатчицы никто ничего не говорит. Видимо, то что за рулём мигрант, принципиально меняет картину ДТП, если на это и на национальность делается такой акцент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
10k
Seledochnik 2 минуты назад
Тут по моему проскакивали оба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Дело 18 минут назад
Школьница, долбанувшись головой о лобовое, даже не получила сотрясение? Хотя, о чём это я? Сотрясение чего она должна была получить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 18 минут назад
Смотреть по сторонам и дальше своего носа - это привилегия человека разумного, не важно, пешком он, или на машине, или на велике, или на самокате. Был бы разум у участников ДТП, не было бы самого ДТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Дело 19 минут назад
Автор, будь до конца корректен, напиши, что самокатчица была русская и назови марку самоката, а то новость какая-то желтоватая, я бы сказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 22 минуты назад
Сколько можно говорить, ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ ИДТИ ПЕШКОМ, водитель конечно виноват на 100%, но этих камикадзе на самокатах надо тоже срочно приводить к нормальному состоянию. Не далее как в понедельник одного такого чуть не снёс, по тропинке между кустов - и не снижая скорости на дорогу! Хорошо я ехал медленно так смогли разъехаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 23 минуты назад
Почему "мигрант", а не "таксист"? Зачем это разжигание нац.вопроса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly Полчаса назад
Коса нашла на камень. Девка должна была спешиться и не светить труселями, ибо харам. И тут, на красный, спешит антихарам и говорит, што нельзя. Поэтому на красный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Виноваты оба , а самокатчитца в двойне , во первых не спешилась с транспортного средства а во вторых не убедилась в безопасности , да и то что горит зелёный это не факт того что надо сломя голову валить по пешеходному переходу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleks 37 минут назад
Водиле, мигрант, он не мигрант, штраф за проезд на красный. А подрастающая ТП уже сама себя наказала.
Когда уже внесут в России электросамокаты в реестр транспортных средств? Со всеми вытекающими для них обязательствами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Батыр 39 минут назад
Виноваты и он и она. Он - за проезд на запрещающий сигнал светофора, она за то, что не убедилась, что перекресток свободен и при переходе не спешилась, как того требует ПДД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 52 минуты назад
Во-первых не "Hyundai", а Хёнде. У автора русский язык, похоже не родной, или он не умеет им пользоваться.

А во-вторых не водила Хёнде сбил самокатчицу, а Самокатчица совершила наезда на автомобиль на пешеходном перекрёстке. И виновата полностью она.
Если бы это был пешеход, было бы другое дело, а так одно транспортное средство, наехало на другом. Причём одно транспортное средство заведомо двигалось с нарушениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
twincam sanchesS80 Полчаса назад
стараюсь не произносить это слово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав Час назад
Автор националист?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Denis Cudreacov Час назад
был бы не мигрант, уже были бы вопли про "еб...ых самокатчиков" которые не спешиваются. а так, так конечно киргиз виноват))
Хотя и школьница дура, 100500 раз говорили "слезай и шагом переходи"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin Час назад
Самокатчице за езду по пешеходному переходу доломать ноги. Как забрало оттормаживаться в пол из-за дебилов, выезжающих хрен знает откуда на адской скорости. А на марксисткой улице они просто зреначат через шоссэ....5 полос и им пох... Мигранта выслать из страны, потому что они не имеют право нарушать ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
устал я от вас Час назад
В этом видео наказаны только дебилы. И таксе стресс не детский и малолетней дуре урок на всю жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Eric Cartman Час назад
Я чет запутался - тут виноват ужасный неумеющий водить мигрант или беззащитная и невинная самокатчица, которая выскочила на дорогу перед машиной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Eric Cartman Кирилл 55 минут назад
Конечно оба, водитель же киргиз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx Час назад
Надоело кататься на самокате, решила прокатиться на капоте. Решила что так удобнее, там лежать можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
Гера Час назад
А где видно красный?
Если без учета светофоров смотреть, которых не видно, да, водитель должен был пропустить пешехода, который наступил на зебру справа, сбить самокатчика он имел полное право, понимать нужно, водитель может не успеть среагировать на механическое транспортное средство, выезжающее на пешеходный переход со скоростью выше пешеходной.
Правила дорожного движения нужно начинать учить в школе, в начальных классах и закреплять минимум раз в три года!!!
Почему до этого не додумались до сих пор, не понимаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Кузнецов Алексей Гера 55 минут назад
Раньше так и было , профессионалы раз в год сдавали теорию и проходили переподготовку внутри предприятия , а сейчас все пофиг на это стало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Борис Колесниченко Час назад
водитель в городе должен быть предельно внимателен, и еще внимательнее в наше новое время. Мало ли кто там с дуру побежит-перебежит-пролетит или приземлится. А они самокаты собираются запретить. Безголовых с обеих сторон предостаточно, только вот самокат едва ли нанесет водителю черепно-мозговую травму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 22 комментария
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1073910



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Что, откуда, куда: школьные знатоки биологии
Что, откуда, куда: школьные знатоки биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#удивительно#шоу бизнес#позитив#Жизнь#дизайн#авария#археология
#интересное#Прикол#в мире#интересно#истории#СССР#мир#США#красота#ДТП
#Юмор#люди#факты#новости#кино#Ynews#Музыка#история#истории из жизни#милота
Что, откуда, куда: школьные знатоки биологии Что, откуда, куда: школьные знатоки биологии Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться