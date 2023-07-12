В Петербурге мигрант на Hyundai сбил 14-летнюю самокатчицу на переходе

Виновником ДТП оказался 36-летний гражданин Киргизии, его задержали. На видео, которое опубликовал телеканал "Санкт-Петербург", видно, как водитель хочет проскочить на красный, однако ему это не удаётся — путь "преградила" школьница, которая в этот момент двигалась по пешеходном переходу. Девятиклассница получила закрытый перелом плюсневой кости левой стопы, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.