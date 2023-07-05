В Кыргызстане состоялся 4 этап международного проекта Madway Rally

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В Кыргызстане прошло мероприятие Madway Rally, которое совмещает в себе гонки, туризм и тусовки под открытым небом. Автомобильную часть мероприятия отличает строгое требование к участникам: все машины должны быть выполнены в стиле постапокалиптической кинофраншизы «Безумный Макс».
Кыргызстанская версия Madway Rally состоялась в районе Иссык-Куля. Маршрут автопробега длиной около 2.5 тысячи километров прошёл по горным дорогам через Тянь-Шань и ущелье озера Сон-Куль. В заезде приняли участие около двух десятков автомобилей, мотоциклов и багги. Финишировали гонщики в Чолпон-Ате.
Madway Rally как международный туристический проект было запущено в 2018 году кипрскими предпринимателями и экстремалами Алексеем и Анной Губаревыми. Цель проекта — популяризировать новые маршруты, но Madway Rally носит также отчасти социально ориентированный характер. К примеру, в Кыргызстане участники проекта расчистили заброшенную дорогу, соединяющую Орнок и Кемин, — горная трасса не использовалась из-за завалов около 20 лет. Алексей Губарев заявил, что сделано это в знак благодарности народу Кыргызстана за гостеприимство.
Примечательно, что часть маршрута с участниками рейда проехал и глава страны Садыр Жапаров.
Madway Rally как международный туристический проект было запущено в 2018 году кипрскими предпринимателями и экстремалами Алексеем и Анной Губаревыми. Цель проекта — популяризировать новые маршруты, но Madway Rally носит также отчасти социально ориентированный характер. К примеру, в Кыргызстане участники проекта расчистили заброшенную дорогу, соединяющую Орнок и Кемин, — горная трасса не использовалась из-за завалов около 20 лет. Алексей Губарев заявил, что сделано это в знак благодарности народу Кыргызстана за гостеприимство.
Примечательно, что часть маршрута с участниками рейда проехал и глава страны Садыр Жапаров.
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