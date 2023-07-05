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В Кыргызстане состоялся 4 этап международного проекта Madway Rally

В Кыргызстане состоялся 4 этап международного проекта Madway Rally

Автор:
05 июля 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Madway Rally   Автовсячина   Кыргызстан   авто   автомир   автомобили   машина   шоу   
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В Кыргызстане прошло мероприятие Madway Rally, которое совмещает в себе гонки, туризм и тусовки под открытым небом. Автомобильную часть мероприятия отличает строгое требование к участникам: все машины должны быть выполнены в стиле постапокалиптической кинофраншизы «Безумный Макс».

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Метки: Madway Rally   Автовсячина   Кыргызстан   авто   автомир   автомобили   машина   шоу   
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1  комментарий
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Николаев Борис 7 минут назад
Нисебехуясомбреро у гаишника!
Наш главный гаишник Генерал Черников нервно курит в сторонке!

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