В Кыргызстане состоялся 4 этап международного проекта Madway Rally

Кыргызстанская версия Madway Rally состоялась в районе Иссык-Куля. Маршрут автопробега длиной около 2.5 тысячи километров прошёл по горным дорогам через Тянь-Шань и ущелье озера Сон-Куль. В заезде приняли участие около двух десятков автомобилей, мотоциклов и багги. Финишировали гонщики в Чолпон-Ате.



Madway Rally как международный туристический проект было запущено в 2018 году кипрскими предпринимателями и экстремалами Алексеем и Анной Губаревыми. Цель проекта — популяризировать новые маршруты, но Madway Rally носит также отчасти социально ориентированный характер. К примеру, в Кыргызстане участники проекта расчистили заброшенную дорогу, соединяющую Орнок и Кемин, — горная трасса не использовалась из-за завалов около 20 лет. Алексей Губарев заявил, что сделано это в знак благодарности народу Кыргызстана за гостеприимство.



Примечательно, что часть маршрута с участниками рейда проехал и глава страны Садыр Жапаров.