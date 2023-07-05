Очень интересная ситуация на дороге. Кто виноват?

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Лично я вижу только одну, и если это так, тогда виноват обочечник.
Если полосы две - тогда тойота.
Разьяснение было в связи с многочисленными непонятками в судах с авариями , когда один поворачивает на право , а другой едет по обочине и врезается в него.
Нексия до столкновения двигалась по правой стороне проезжей части, по асфальту, ширина позволяет "Пункт 9.1 ПДД гласит, что, если на дороге нет никакой разметки, водитель сам вправе определять количество полос для движения. При этом нужно учитывать ширину дороги и габариты транспортного средства. Кроме того, в учет нужно брать то, что между встречными машинами должен быть безопасный боковой промежуток. ... Каждый водитель должен помнить, что отсутствие разметки не освобождает от ответственности на дороге. Держать автомобиль нужно в привычном положении - не ездить по всей ширине дороги. "