FISHKINET
Сообщество Аварии 6874 поста • 547 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Очень интересная ситуация на дороге. Кто виноват?

Очень интересная ситуация на дороге. Кто виноват?

Автор:
05 июля 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Кто виноват   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2094
1
1
Автор видео спрашивает - кто виноват в данном ДТП? Уточняет, что белая 2114 скрылась с места ДТП.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Кто виноват   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth Час назад
Формально тойота. Вильнула вправо не посмотрев в зеркало. А фактически, как ГИБДД напишет, так и будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 4 минуты назад
Все там просто и зависит от того, сколько полос на этой дороге.
Лично я вижу только одну, и если это так, тогда виноват обочечник.
Если полосы две - тогда тойота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
Борис Колесниченко 8 минут назад
Мы все прекрасно знаем кто виноват, а кого сделают виноватым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 13 минут назад
14 скрылась с места дтп? но она не участвовала в дтп, она его не спровоцировала. Мудаки могут спросить - как не спровоцировала? - а так, водителей учат в школе плюс еще пдд требует - не паниковать, ни пугаться, не крутить тупо рулем если появиться животное, если ктото посигналит, ктото подрежет или свет в глаза. Ну проехал рядом какой то еплан - чего дегаться то? так что 14 хоть и гавнюк, но остальные на гавнюков не должны реагировать буздумными поступками. Так что вопрос - тойота или дэу. тойота глупо маневрировала, но !!!! водитель вправе маневрировать в пределах своей полосы или хотябы в пределах 30см на которые к нему нельзя приближаться другим. Так что хотя тойота поступила как глупая, нервная, запуганная дамочка, все равно она не виновата, к ней приблизились не по правилам и она маневрировала в пределах своей хоть обозначенной, хоть виртуальной полосы, на которые автомобилисты сами могут делить дорогу. а дэу - он как хруст, не думает что другие водители не всегда едут прямо, не маневрируя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on Полчаса назад
Очередной раз убеждаюсь, в дтп нужно попадать на своей полосе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 59 минут назад
Пленум Верховного суда уже несколько лет назад разьяснил, При ДТП с машиной двигающейся по обочине , виноват-обочечник.
Разьяснение было в связи с многочисленными непонятками в судах с авариями , когда один поворачивает на право , а другой едет по обочине и врезается в него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Александр Портениер Час назад
Нифига непонятно как так получилось .Но двоим точно пиз-----лей отвесил бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Разумеется пугливая телка на тоёте виновата!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien Час назад
А там три ряда на полосе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 2 часа назад
Нексия и четырка виноваты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19908



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересно#подборка#авто аварии#в мире#шоу бизнес#забавно#улыбнуло#знаменитости
#автомобили#фото#интересное#аварии#Автовсячина#животные#США#позитив#Москва#Китай
#автомир#Прикол#люди#ДТП#история#кино#фильм#факты#дети#ПДД
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться