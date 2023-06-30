ГИБДД устроит облаву на самокатчиков и велосипедистов. Жаль, что только в Москве

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ГИБДД Москвы объявило о том, что 1 и 2 июля в городе пройдут мероприятия, направленные на профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов.
В своем телеграм-канале ГИБДД Москвы сообщает, что целями рейда будут повышение безопасности пользователей электросамокатов и других СИМ, а также предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД.
Аналогичный рейд уже проводился в Москве с 17 по 18 июня. За эти два дня сотрудники ГИБДД пресекли более 2,5 тысяч нарушений ПДД водителями самокатов и велосипедов. Из всего числа нарушений 936 было совершено курьерами служб доставки. Ещё 560 нарушений пришлось на велосипедистов.
Аналогичный рейд уже проводился в Москве с 17 по 18 июня. За эти два дня сотрудники ГИБДД пресекли более 2,5 тысяч нарушений ПДД водителями самокатов и велосипедов. Из всего числа нарушений 936 было совершено курьерами служб доставки. Ещё 560 нарушений пришлось на велосипедистов.
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Метки: sim Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили велосипед закон машина правила штраф электросамокат
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