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ГИБДД устроит облаву на самокатчиков и велосипедистов. Жаль, что только в Москве

ГИБДД устроит облаву на самокатчиков и велосипедистов. Жаль, что только в Москве

Автор:
30 июня 2023 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   велосипед   закон   машина   правила   штраф   электросамокат   
859
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ГИБДД Москвы объявило о том, что 1 и 2 июля в городе пройдут мероприятия, направленные на профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов.

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Метки: sim   Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   велосипед   закон   машина   правила   штраф   электросамокат   
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13  комментариев
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439
Никита 57 минут назад
Почему умалчивается о том, что львиная доля пришлась на *прокатные самокаты. Из владельцев личных тормознули может десяток человек всего
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5k
alex 3 секунды назад
стрелять надо в самокатчиков без предупреждения
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7
Eric 2 минуты назад
У меня в городе как только почти на всех перекрестках сделали отдельную фазу для пешеходов (то есть пока горит зеленый, то можно всем идти, в т. ч. и по диагонали), как тут же мусора начали отрабатывать велосипедистов, которые на этих перекрестках не спешиваются. Вопрос нахера теперь спешиваться на таких перекрестках висит в воздухе, зато планы по палкам выполняются. И что интересно, раньше дела особо им до нарушений велосипедистов не было, а нарушения с их стороны были более массовыми и опасными (в основном проезд по нерегулируемым пешеходным переходам с внезапным выскакиванием на него). Зато сейчас получили команду рубить палки и делают это как всегда через одно место. Так и живем.
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5k
Горожанин 39 минут назад
Побольше бы таких хороших новостей. Ещё бы ввести полный запрет для езды по тротуарам для велосипедистов и самокатчиков старше 14 лет.
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Никита Горожанин 36 минут назад
для этого нужно организовать инфраструктуру города для выделения велодорожек, ремонты обочин. - так бюджет пилить сложнее товарищам в костюмах.
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928
ruslan d 54 минуты назад
И толку-то от этих 2 дней ?
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Никита ruslan d 43 минуты назад
Соглашусь, толк близок к нулю.
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