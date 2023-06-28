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В ГИБДД Волгограда сообщили, что автомобиль Киа К5, под управлением 50-летнего водителя, повернул в нарушение знака 5.15.2 и столкнулся с Мерседесом под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП женщина-пассажир и 14-летняя девочка-подросток из автомашины Киа обратились за медпомощью.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Даже если бы знак разрешал, ничего бы не изменилось.
Вот в данном случае к примеру