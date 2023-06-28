Авария дня. Нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста"Водитель автомобиля Lada, совершая поворот налево, не предоставил преимуществу мотоциклу. От удара мотоцикл отбросило в стоящий легковой автомобиль BMW. В результате ДТП водитель мотоцикла...