Как угоняют автомобили Toyota/Lexus в Канаде

1392
1
1
Согласно статистики в канадском городе Торонто ежедневно угоняют около 50 автомобилей, при этом угонщики тратят около 90 секунд.
В сети появилось видео угона автомобиля Lexus RX. На видео видно как угонщики снимают пластиковую заглушку в арке колеса, чтобы добраться до фары, от которой провода ведут к блоку управления двигателем.
Подключившись к блоку управления через ноутбук, злоумышленники спокойно открывают машину и запускают двигатель. На всё уходит не более 90 секунд.
Подключившись к блоку управления через ноутбук, злоумышленники спокойно открывают машину и запускают двигатель. На всё уходит не более 90 секунд.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Метки: Lexus Автовсячина Канада авто автомир автомобили машина угон
Новости партнёров
реклама