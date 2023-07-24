Как угоняют автомобили Toyota/Lexus в Канаде

В сети появилось видео угона автомобиля Lexus RX. На видео видно как угонщики снимают пластиковую заглушку в арке колеса, чтобы добраться до фары, от которой провода ведут к блоку управления двигателем.



Подключившись к блоку управления через ноутбук, злоумышленники спокойно открывают машину и запускают двигатель. На всё уходит не более 90 секунд.