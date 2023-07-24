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Сообщество Автомир 11438 постов • 833 подписчика подписаться
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Как угоняют автомобили Toyota/Lexus в Канаде

Как угоняют автомобили Toyota/Lexus в Канаде

Автор:
24 июля 2023 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Lexus   Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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Согласно статистики в канадском городе Торонто ежедневно угоняют около 50 автомобилей, при этом угонщики тратят около 90 секунд.

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Метки: Lexus   Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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3  комментария
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11k
Андрей Ма-С 42 минуты назад
сто пудова это они...
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29k
Юрьевич Полчаса назад
Могли бы это сделать быстрее, если б не суетились и не натыкались друг на друга
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