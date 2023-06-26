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Очень повезло, что никого не было на встречной полосе

Очень повезло, что никого не было на встречной полосе

Автор:
26 июня 2023 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Вологодской области возле села Нелазское водитель лесовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа гружёного брёвнами. По счастливой случайности никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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5k
Роман Полчаса назад
Я Лично вижу [мат] конченного на бочке с признаками явной диареи который подрезал лесовоз и свалил в даль.... номера видно - найти и утопить в этой же бочке - таким долбоящерам не место на дороге
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3k
* You All Полчаса назад
перед глазами пронеслось начало "пункта назначения 2"
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5k
pinbalist Полчаса назад
Так это не лесовоз не справился с управлением, его цистерна подрезала справа же.
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