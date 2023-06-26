Очень повезло, что никого не было на встречной полосе

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В Вологодской области возле села Нелазское водитель лесовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа гружёного брёвнами. По счастливой случайности никто не пострадал.
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