За простоявшую 52 года в сарае Ferrari просят 367 500 долларов

Всего Ferrari выпустила только 353 экземпляра таких купе с 3,0-литровым мотором V12. Производство началось в 1958 году — таким образом, именно этот экземпляр выпущен одним из последних. Новым спорткар купил Карло Абарт, знаменитый дизайнер, инженер и основатель компании Abarth, которая сейчас входит в состав Fiat.



В 1966 году купе перевезли в США, а в 1971-м поместили на хранение. Извлекли автомобиль из сарая совсем недавно, и, таким образом, редкое купе выставляют на продажу впервые более чем за полвека. По какой причине автомобиль всё это время не использовался, не уточняется.



Продавец утверждает, что спорткар располагает полностью оригинальными агрегатами, хотя очевидно, что на восстановление Ferrari уйдёт много времени и средств.