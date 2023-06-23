За простоявшую 52 года в сарае Ferrari просят 367 500 долларов

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На американском eBay обнаружился уникальный, по мнению его владельца, экземпляр купе Ferrari 250GT Pinin Farina образца 1961 года. Продавец утверждает, что автомобиль с 1971 года стоял в сарае и не использовался - соответственно, это может быть единственный в мире экземпляр модели, которого не касалась рука реставратора. По этой причине, а также благодаря персоне первого владельца за автомобиль в удручающем состоянии рассчитывают выручить 367 500 долларов или 30,5 миллионов рублей.
Всего Ferrari выпустила только 353 экземпляра таких купе с 3,0-литровым мотором V12. Производство началось в 1958 году — таким образом, именно этот экземпляр выпущен одним из последних. Новым спорткар купил Карло Абарт, знаменитый дизайнер, инженер и основатель компании Abarth, которая сейчас входит в состав Fiat.
В 1966 году купе перевезли в США, а в 1971-м поместили на хранение. Извлекли автомобиль из сарая совсем недавно, и, таким образом, редкое купе выставляют на продажу впервые более чем за полвека. По какой причине автомобиль всё это время не использовался, не уточняется.
Продавец утверждает, что спорткар располагает полностью оригинальными агрегатами, хотя очевидно, что на восстановление Ferrari уйдёт много времени и средств.
В 1966 году купе перевезли в США, а в 1971-м поместили на хранение. Извлекли автомобиль из сарая совсем недавно, и, таким образом, редкое купе выставляют на продажу впервые более чем за полвека. По какой причине автомобиль всё это время не использовался, не уточняется.
Продавец утверждает, что спорткар располагает полностью оригинальными агрегатами, хотя очевидно, что на восстановление Ferrari уйдёт много времени и средств.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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были у конюшни красивые машины
эта ... ну, так....
Теперь коснется.