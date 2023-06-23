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За простоявшую 52 года в сарае Ferrari просят 367 500 долларов

За простоявшую 52 года в сарае Ferrari просят 367 500 долларов

Автор:
23 июня 2023 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
895
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На американском eBay обнаружился уникальный, по мнению его владельца, экземпляр купе Ferrari 250GT Pinin Farina образца 1961 года. Продавец утверждает, что автомобиль с 1971 года стоял в сарае и не использовался - соответственно, это может быть единственный в мире экземпляр модели, которого не касалась рука реставратора. По этой причине, а также благодаря персоне первого владельца за автомобиль в удручающем состоянии рассчитывают выручить 367 500 долларов или 30,5 миллионов рублей.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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90k
Херанука Паибалу Час назад
не красавица, есичесна.....
были у конюшни красивые машины
эта ... ну, так....
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2k
Роман 38 минут назад
"это может быть единственный в мире экземпляр модели, которого не касалась рука реставратора"

Теперь коснется.
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