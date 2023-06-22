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Lancer, о котором вы не знали

Lancer, о котором вы не знали

Автор:
22 июня 2023 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Lancer   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   история   машина   
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Карьера легендарного американского тюнера и профессионального гонщика Кэрролла Шелби обычно вызывает две ассоциации. Первая - это автомобиль Shelby Cobra, а другая Ford Mustang. Его компания Shelby American на самом деле имела несколько моделей (наряду с Cobra, самая известная — Daytona), а сам Кэрролл тюнинговал гораздо больше моделей, чем может показаться. Особенно это относится к периоду восьмидесятых годов, когда он сотрудничал с корпорацией Chrysler.
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Метки: Lancer   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   история   машина   
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