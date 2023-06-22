Lancer, о котором вы не знали

Его возглавлял его давний друг Ли Якокка (Mustang Shelby был создан благодаря ему) и пригласил Шелби "выйти из тени" и предложить свои комплектации для марки Dodge. Хотя такие автомобили будут лишь тенью тех, что были построены двадцатью годами ранее, версии Shelby, такие, как Omni, Charger, Daytona и Shadow, на самом деле были относительно хороши для своего времени.



Одной из таких моделей является Dodge Lancer. До того, как Mitsubishi стала использовать это название, Lancer выпускался Dodge с 1985 по 1989 года и было произведено 136 455 экземпляров. Он также предлагался в Европе под названием Chrysler GTS, но там дело особо не пошло.



Однако американцам он понравился немного больше, и они зашли так далеко, что представили версию Shelby, нацеленную на то, чтобы конкурировать ни с кем иным, как с великолепным BMW 3-й серии.



Половина моделей была доступна с трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач, а другая с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой передач. Двигатель в обоих случаях был турбированный объемом 2,2-литра, мощностью 175 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 237 Нм.



Версия Shelby предлагалась только в красном цвете, со специальными бамперами и 15-дюймовыми колесами. Кожаные сиденья были доступны в версии с автоматической коробкой передач. Lancer также был богато оснащен и был одним из первых автомобилей в Америке с проигрывателем компакт-дисков и десятью динамиками от Pioneer.



Те, кто имел возможность покататься на нем, высоко оценили ходовые качества. Заводская информация гласит, что разгон с места до 100 км/ч занимал около семи секунд, а максимальная же 208 км/ч. Причина низкой популярности крылась в цене 16 995 долларов США или 45 500 на сегодня.