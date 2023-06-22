Перевернулся после столкновения с грузовиком на КАД

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В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге водитель большегруза при перестроении в правую полосу не заметил легковушку. Водитель легкового автомобиля пытался уйти на обочину, но столкновения избежать не удалось. От удара легковушка перевернулась.
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водитель легковушки двигался по своей полосе, не совершая маневров, не нарушая никаких правил.
видел ли не видел - проблема водилы грузовика.