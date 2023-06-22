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Перевернулся после столкновения с грузовиком на КАД

Перевернулся после столкновения с грузовиком на КАД

Автор:
22 июня 2023 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КАД   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге водитель большегруза при перестроении в правую полосу не заметил легковушку. Водитель легкового автомобиля пытался уйти на обочину, но столкновения избежать не удалось. От удара легковушка перевернулась.

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Метки: Видео   ДТП   КАД   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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9  комментариев
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Федор Час назад
Обгон справа, фура его не видела.
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