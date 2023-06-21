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Мотоциклист прилетел на крышу фургона

Мотоциклист прилетел на крышу фургона

Автор:
21 июня 2023 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Украина   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Ивано-Франковской области водитель фургона совершил поворот налево, не пропустив встречный мотоцикл. От удара мотоциклиста и его пассажира выбросило из седла. Пассажир приземлился на крышу фургона. О состоянии пострадавших информации нет.

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Метки: Видео   ДТП   Украина   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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23  комментария
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Чего его бетономешалка подпирала? У него просто не было возможности уступить не пожертвовав собой.
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0
Олег 11 минут назад
Мотоциклисты все смертники,это мне байкер сказал
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4k
Natalia 14 минут назад
Тащиться по-ублюдски, собрав паровоз, чтобы потом подрезая всех из правой стороны повернуть налево. Не глядя. Как жалко, что вместо мотоцикла там фура не ехала
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3k
Anatoly Tananykhin 15 минут назад
Мотоциклист погиб, пассажирка в больнице.
Ссылка youtu.be
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Надо же, мотоциклист еще и нормально ехал, ни он спровоцировал ДТП. Хотя, видно, что превышение скорости было. А вот водитель фургона- да, молодец. И странное перестроение и не пропустил.
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7k
a6m5 52 минуты назад
Ну всё, теперь водил фургона и бетонки запишут в российские агенты и на миротворец. Это ж надо, двух потенциальных киборгов теперь в контрнахрюк не отправят, убыток сильный.
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19k
Александр 2 часа назад
Мало того что не пропустил, так ещё и повернул налево из правого ряда.
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