Мотоциклист прилетел на крышу фургона

2572
1
1
В Ивано-Франковской области водитель фургона совершил поворот налево, не пропустив встречный мотоцикл. От удара мотоциклиста и его пассажира выбросило из седла. Пассажир приземлился на крышу фургона. О состоянии пострадавших информации нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
Достаточно было сместиться левей и в зеркале будет отличный обзор что сзади, а он ехал по центру.