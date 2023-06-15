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Первые фотографии обновлённого Volkswagen Tiguan

Первые фотографии обновлённого Volkswagen Tiguan

Автор:
15 июня 2023 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: Tiguan   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
586
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Компания Volkswagen опубликовала первые фотографии кроссовера Tiguan нового поколения и поделилась техническими характеристиками. Автомобиль слегка увеличится в размерах, станет комфортнее и технологичнее.
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Метки: Tiguan   Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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13k
Kostick Полчаса назад
плагин гибрид с пробегом на батарейке в 120 км - мечта))
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9k
Борис Карабанов 18 минут назад
Подумаешь! И не очень-то хотелось.
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Добрый Бабайка

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