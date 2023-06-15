Первые фотографии обновлённого Volkswagen Tiguan

На опубликованных фото кроссовер запечатлён в фирменном «пиксельном» камуфляже. Тем не менее, можно увидеть, что при сохранении общей узнаваемости Tiguan получит новую смягчённую стилистику с более плавными очертаниями. В новом поколении кроссовер будет напоминать вседорожники семейства ID.



В длину новинка вырастет до 4551 миллиметра, станет чуть выше, но сохранит колёсную базу 2681 миллиметр. Рост габаритов позволит сделать салон просторнее как для передних, так и для задних пассажиров, а объём багажника увеличится до 648 литров.



На кроссовер можно будет установить матричные фары от обновлённого Touareg, а в салоне появится медиасистема с дисплеем диагональю от 12,9 до 15 дюймов в зависимости от комплектации. Более ранние шпионские фото демонстрируют, что на этот раз дисплей установят независимо, а не интегрируют в центральную консоль. Размеры приборной панели — 10,25 дюйма.



Моторную гамму кроссовера, как и прежде, составят из ДВС разных типов и гибридных установок. При этом бензиновые и дизельные моторы должны быть усовершенствованы, а гибриды станут мощнее и смогут быстрее заряжать аккумуляторы. На электротяге такой кроссовер сможет проехать до 120 километров. В шасси появятся более современные адаптивные амортизаторы.