Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут

Nyobolt EV внешне очень похож на осовремененную версию классического среднемоторного купе Lotus Elise. Связано это с тем, что вместе с Иэном Каллэмом над внешностью спорткара работал Джулиан Томсон, создатель экстерьера оригинального Elice. Оба купе близки, к примеру, по силуэту, пропорциям, обводам кузова и концепции в целом.



Основным достоинством своего спорткара Nyobolt считает технологию зарядки, которую компания называет революционной. Купе укомплектовано небольшим 35-киловаттным аккумулятором, который обеспечивает запас хода на уровне 250 километров. При этом полностью зарядить батарею можно всего за 6 минут от стандартной станции быстрой зарядки. Разработчики утверждают, что это мировой рекорд.



При этом сверхскоростная батарея должна быть вполне применима в реальной жизни: прототип аккумулятора испытывали двумя тысячами циклов зарядки-разрядки и пришли к выводу о незначительности потерь в энергоёмкости.



В Nyobolt считают, что их технология при масштабном развёртывании способна изменить отрасль электрокаров, сделав сами автомобили более удобными, а их производство более дешёвым. Фирма также уточняет, что скоростные аккумуляторы можно масштабировать для применения на полноразмерных электрокарах или коммерческом транспорте.