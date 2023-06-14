Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут

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Компании Nyobolt и Callum в сотрудничестве представили концептуальный электромобиль Nyobolt EV, примечательный не только оригинальной внешностью, но и реализованной технологией сверхбыстрой зарядки.
Nyobolt EV внешне очень похож на осовремененную версию классического среднемоторного купе Lotus Elise. Связано это с тем, что вместе с Иэном Каллэмом над внешностью спорткара работал Джулиан Томсон, создатель экстерьера оригинального Elice. Оба купе близки, к примеру, по силуэту, пропорциям, обводам кузова и концепции в целом.
Основным достоинством своего спорткара Nyobolt считает технологию зарядки, которую компания называет революционной. Купе укомплектовано небольшим 35-киловаттным аккумулятором, который обеспечивает запас хода на уровне 250 километров. При этом полностью зарядить батарею можно всего за 6 минут от стандартной станции быстрой зарядки. Разработчики утверждают, что это мировой рекорд.
При этом сверхскоростная батарея должна быть вполне применима в реальной жизни: прототип аккумулятора испытывали двумя тысячами циклов зарядки-разрядки и пришли к выводу о незначительности потерь в энергоёмкости.
В Nyobolt считают, что их технология при масштабном развёртывании способна изменить отрасль электрокаров, сделав сами автомобили более удобными, а их производство более дешёвым. Фирма также уточняет, что скоростные аккумуляторы можно масштабировать для применения на полноразмерных электрокарах или коммерческом транспорте.
Основным достоинством своего спорткара Nyobolt считает технологию зарядки, которую компания называет революционной. Купе укомплектовано небольшим 35-киловаттным аккумулятором, который обеспечивает запас хода на уровне 250 километров. При этом полностью зарядить батарею можно всего за 6 минут от стандартной станции быстрой зарядки. Разработчики утверждают, что это мировой рекорд.
При этом сверхскоростная батарея должна быть вполне применима в реальной жизни: прототип аккумулятора испытывали двумя тысячами циклов зарядки-разрядки и пришли к выводу о незначительности потерь в энергоёмкости.
В Nyobolt считают, что их технология при масштабном развёртывании способна изменить отрасль электрокаров, сделав сами автомобили более удобными, а их производство более дешёвым. Фирма также уточняет, что скоростные аккумуляторы можно масштабировать для применения на полноразмерных электрокарах или коммерческом транспорте.
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а освещение не гаснет в эти 6 минут в округе?
Это ж какой зарядный ток надо двинуть за такой короткий промежуток времени.