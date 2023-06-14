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Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут

Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут

Автор:
14 июня 2023 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Nyobolt   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
803
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Компании Nyobolt и Callum в сотрудничестве представили концептуальный электромобиль Nyobolt EV, примечательный не только оригинальной внешностью, но и реализованной технологией сверхбыстрой зарядки.
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Метки: Nyobolt   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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7  комментариев
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25k
Сибиряк 38 минут назад
35 Киловатт.... 6 минут....
а освещение не гаснет в эти 6 минут в округе?
Это ж какой зарядный ток надо двинуть за такой короткий промежуток времени.
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15k
Smiley 4 минуты назад
"заряжающийся за 6 минут", а едет столько же? Или меньще?
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5k
Stas 4 минуты назад
Потом расскажете, экодебилисты, насколько это "чистый" транспорт, для зарядки которого потребуется загрязнить атмосферу в 100500 раз больше, чем при ДВС...
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9k
Александр 5 минут назад
Ребята пытаются привлечь инвесторов?
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